Bộ Công an Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực

Nhân dịp tháp tùng Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước đến Lào, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 25/4 đã có buổi làm việc với Đại tướng Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lào.

Tiếp Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Công an Lào Vilay Lakhamphong nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam tới thăm và làm việc tại Bộ Công an Lào; đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai bộ thời gian qua, mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao; hợp tác đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chân thành cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Vilay Lakhamphong đã dành thời gian đón tiếp đoàn; đánh giá hai bộ đã triển khai có hiệu quả Bản ghi nhớ về phòng, chống ma túy đã được gia hạn đến năm 2027, đặc biệt là mở rộng các chuyên án đấu tranh chung, nâng cao hiệu quả hợp tác về phòng chống buôn người, truy bắt các đối tượng bị nước này truy nã đang lẩn trốn ở nước kia, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến trong tình hình phức tạp hiện nay.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Công an hai nước khẳng định tiếp tục triển khai hiệu quả “Kế hoạch hợp tác 2025” đã được hai bộ thống nhất; phối hợp chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của mỗi nước, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ XII. Kiên quyết ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao, xuất nhập cảnh trái phép; đẩy mạnh triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức; tiến hành các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dọc tuyến biên giới Việt Nam-Lào nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự mỗi nước. Tăng cường hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh kỷ niệm với cán bộ cựu học viên Trường T12-75 tại Học viện Chính trị Công an Lào ở thủ đô Vientiane. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã đến dự buổi Gặp mặt cựu học viên Trường T12-75 tại Học viện Chính trị Công an Lào ở thủ đô Vientiane.

Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ xúc động được gặp mặt các đồng chí đại diện cho những thế hệ học viên từng học tập tại Trường T12-75 vào dịp nhân dân Lào anh em và Lực lượng Công an Lào đang đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và 64 năm Ngày thành lập lực lượng Công an Lào.

Nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dày công vun đắp, vẫn luôn bền chặt.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhân dân Việt Nam và Lào đã "chia ngọt, sẻ bùi", cùng nhau vượt qua mọi chông gai, thử thách. Hàng vạn chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sỹ công an Việt Nam, trực tiếp tham gia tiễu phỉ, trấn áp phản động, truy bắt gián điệp, giữ vững an ninh trật tự trong vùng giải phóng, đã cống hiến tuổi thanh xuân và xương máu trên nước bạn Lào, góp phần tô thắm trang sử hào hùng, khắc ghi trong tâm trí nhân dân hai nước về tình nghĩa anh em, đồng chí thủy chung son sắt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định mối quan hệ hợp tác đặc biệt và liên minh chiến đấu giữa lực lượng công an hai nước Việt Nam-Lào được như ngày hôm nay là nhờ có sự đóng góp sức lực, trí tuệ quan trọng của các cựu học viên Trường T12-75. Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhận và đánh giá cao sự cống hiến vô cùng quý giá của các đồng chí và sẽ cùng nhau đưa quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước ngày càng bền chặt và phát triển sâu rộng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang mong muốn các cựu học viên Trường T12-75 sẽ cùng các đồng chí Việt Nam trong "Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong Công an Nhân dân" thường xuyên giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước nâng cao nhận thức, phát huy truyền thống để không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Bộ trưởng đồng thời bày tỏ tin tưởng với truyền thống quan hệ gắn bó giữa hai bộ, các cựu học viên Trường T12-75 dù ở bất cứ cương vị nào, đang công tác hay đã nghỉ hưu, sẽ vẫn cùng lực lượng công an Việt Nam và Lào kề vai sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh, như lời di huấn của cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào-Việt Nam mãi mãi bền vững hơn núi, hơn sông"./.

Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của QĐND Việt Nam, tham gia đầu tư, kinh doanh tại Lào.