Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Đông Khê năm 2026”

Ngày 20/2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, thăm động viên các đơn vị thi công xuyên Tết trên các dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh.

Chứng kiến những tiến triển toàn diện của các dự án, Thủ tướng biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được, đặc biệt là đối với Tập đoàn Đèo Cả và cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường.

Tặng quà, trò chuyện với bà con nhân dân được huy động tham gia làm việc trên công trường cả trong dịp Tết nguyên đán, Thủ tướng cảm ơn bà con đã nhường đất cho dự án, đồng thời tham gia vào dự án với các phần việc phù hợp.

Thủ tướng mong muốn các nhà đầu tư, nhà thầu và kỹ sư, công nhân tiếp tục nỗ lực cao nhất và tăng tốc hơn nữa để đến ngày 30/4 tới khánh thành cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh, chào mừng 51 năm “Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” và Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh./.