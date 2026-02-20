Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm quý I

Một trong những nội dung quan trọng trong Công văn số 01-CV/TW ngày 12/2/2026 của Ban Bí thư nêu rõ: Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật đảng, với tinh thần "ăn Tết gọn, làm việc sớm, vào việc ngay," không để thời gian nghỉ Tết ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm quý 1: Tiếp tục triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; triển khai thực hiện các nghị quyết mới ban hành của Bộ Chính trị; chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; chuẩn bị chu đáo nội dung Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch./.