Hoài niệm Tết xưa: Những phong tục Tết giờ chỉ còn trong ký ức

Trong những ngày Tết cổ truyền, khi nhịp sống chậm lại với những cuộc sum họp ấm áp dưới từng mái nhà, ký ức dường như dễ ùa về hơn và nhiều người lại hoài niệm về những cái Tết xa xưa.

Đó là Tết có tiếng pháo giòn giã, có lũ trẻ rồng rắn đi “Xúc xắc xúc xẻ” chúc Tết làng xóm, có cây nêu dựng trước ngõ, có những người gánh nước đon đả sáng sớm mùng 1 Tết - gánh may mắn, tài lộc đến cho gia chủ...

Podcast hôm nay của VietnamPlus là một chuyến trở về với những phong tục từng là linh hồn của Tết xưa, giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng vẫn sống trong tâm thức của nhiều thế hệ./.