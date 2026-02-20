Multimedia
Hoài niệm Tết xưa: Những phong tục Tết giờ chỉ còn trong ký ức

Podcast hôm nay sẽ đưa bạn trở về với những phong tục từng là linh hồn của ngày Tết cổ truyền xa xưa, giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhưng vẫn luôn sống động và gợi nhiều hoài cảm mỗi khi được nghe kể.

Trong những ngày Tết cổ truyền, khi nhịp sống chậm lại với những cuộc sum họp ấm áp dưới từng mái nhà, ký ức dường như dễ ùa về hơn và nhiều người lại hoài niệm về những cái Tết xa xưa.

Đó là Tết có tiếng pháo giòn giã, có lũ trẻ rồng rắn đi “Xúc xắc xúc xẻ” chúc Tết làng xóm, có cây nêu dựng trước ngõ, có những người gánh nước đon đả sáng sớm mùng 1 Tết - gánh may mắn, tài lộc đến cho gia chủ...

Podcast hôm nay của VietnamPlus là một chuyến trở về với những phong tục từng là linh hồn của Tết xưa, giờ chỉ còn trong ký ức, nhưng vẫn sống trong tâm thức của nhiều thế hệ./.

#Tết xưa #phong tục truyền thống #đốt pháo #xúc xắc xúc xẻ #chúc Tết #sêu Tết #Cây nêu #gánh nước cầu may

TẾT BÍNH NGỌ 2026