Khám phá phong tục gợi nhiều cảm xúc nhất mỗi dịp Năm mới ở các nước châu Á

Không chỉ Việt Nam hay Trung Quốc mới có phong tục lì xì lấy hên ngày Tết, mà nhiều quốc gia châu Á khác cũng có lệ mừng tuổi đầu năm mới với các nghi thức rất độc đáo và thú vị.

Lì xì, hay mừng tuổi, là một trong những phong tục gợi nhiều cảm xúc nhất mỗi độ Tết đến Xuân về ở các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Trong khoảnh khắc Năm mới vừa sang, những tờ tiền mới đặt trang trọng vào phong bao, được trao đi cùng lời chúc sức khỏe, an khang, may mắn và thật nhiều hy vọng cho một năm mới tốt lành.

Dù cùng chung ý nghĩa cầu chúc điều tốt đẹp, nhưng phong tục lì xì ở mỗi quốc gia lại mang những sắc thái riêng, phản ánh bản sắc văn hóa và nếp sống đặc trưng của từng cộng đồng. Những chiếc phong bao lì xì không chỉ để mừng tuổi, mà còn kể những câu chuyện thú vị về ngày đón Năm mới ở mỗi vùng đất./.

(Vietnam+)
#lì xì #Tết Nguyên đán #văn hóa châu Á #phong tục #mừng tuổi #truyền thống Campuchia Hàn Quốc Malaysia Nhật Bản Singapore Trung Quốc Việt Nam

