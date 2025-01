Các vị thần bếp được xem là người bảo vệ gia đình, giữ lửa hạnh phúc và mang lại may mắn. Lễ cúng ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp là cách để gia chủ bày tỏ lòng biết ơn và mong cầu được chở che, bình an, may mắn trong Năm mới sắp đến.



Lễ cúng ông Công ông Táo về trời không cần phải tổ chức cầu kỳ nhưng cần phải trang trọng, chu đáo, thể hiện được tấm lòng của gia chủ./.