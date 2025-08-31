80 năm Quốc khánh 2/9: Việt Nam - Những thanh âm tự hào

Trong hành trình lịch sử dân tộc, âm nhạc không chỉ là nghệ thuật mà còn là tinh thần, là tiếng nói khát vọng, là vũ khí đồng hành cùng cách mạng. Mỗi giai điệu, mỗi ca từ trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam đều mang trong mình hơi thở của thời đại, dấu ấn của lịch sử và nhịp đập trái tim người Việt.

Tập podcast hôm nay với chủ đề "Việt Nam - Những thanh âm tự hào" sẽ đưa quý vị và các bạn trở về thời khắc thiêng liêng ngày khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa qua ca khúc “Tiến quân ca” - Quốc ca Việt Nam - tiếng gọi thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người dân đất Việt, tiếp đó là bức tranh bằng âm nhạc về một Việt Nam tươi đẹp, hiếu khách qua ca khúc "Việt Nam quê hương tôi" của nhạc sỹ Đỗ Nhuận.

Và không thể thiếu những giai điệu trẻ trung, mang hơi thở thời đại, khi người trẻ cất tiếng hát về Tổ quốc bằng trái tim nồng nàn và niềm tự hào bất tận. Đó là những ca khúc "Đến với con người Việt Nam tôi" của nhạc sỹ Xuân Nghĩa; "Lá cờ" - sáng tác của nhạc sỹ Tạ Quang Thắng; "Việt Nam ơi" của nhạc sỹ Minh Beta và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung./.