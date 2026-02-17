Hà Nội trong trẻo và bình yên sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026

Khắp các tuyến phố, phường không còn tiếng còi xe, không còn những bước chân vội vã. Hà Nội đẹp theo một cách riêng, bởi những điều giản dị nhưng lại chứa đựng cả hồn cốt của Tết truyền thống.

Ngày đầu tiên của Tết Bính Ngọ năm 2026, Hà Nội khoác lên cho mình một tấm áo khác hẳn ngày thường. Nếu những ngày cuối năm, thành phố chìm trong sự hối hả, tấp nập của dòng người lo toan cho cái Tết đủ đầy thì trong sáng mùng 1 Tết lại là một hình ảnh đối lập hiếm hoi trong năm: Tĩnh lặng, yên bình đến lạ kỳ.

Khắp các tuyến phố, phường không còn tiếng còi xe, không còn những bước chân vội vã. Hà Nội đẹp theo một cách riêng, đẹp bởi sự vắng lặng hiếm hoi, bởi không khí trong trẻo, bởi những điều giản dị nhưng lại chứa đựng cả hồn cốt của Tết truyền thống. Đó là lúc mà mỗi người có thể dừng lại, hít thở sâu một hơi, cảm nhận sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, lắng nghe những nhịp đập chậm rãi của Thủ đô nghìn năm văn hiến./.