Xu hướng dùng hoa đồ chơi thay cho hoa tươi trong giới trẻ Hàn Quốc

Tháng 12/2025, khi một bó “hoa đồ chơi” điện tử xuất hiện tại một lễ trao giải cuối năm trên truyền hình Hàn Quốc, một nhóm nông dân trồng hoa đã phản đối vì lo ngại rằng nếu điều này trở thành xu hướng thì sẽ gây thiệt hại cho họ.

Trên thực tế, những bó hoa đồ chơi đã dần trở nên phổ biến ở Hàn Quốc từ năm 2021 khi Lego lần đầu tiên ra mắt bộ sưu tập "Botanical Collection". Ban đầu, các bộ phận lắp ráp còn hạn chế, nhưng về sau số lượng tăng dần lên và đa dạng hơn.

Kể từ đó, các bài đánh giá đã xuất hiện trên các diễn đàn dành cho các cặp đôi sắp cưới, các quán cà phê cho các cặp đôi. Việc sử dụng hoa đồ chơi trong các lễ tốt nghiệp của học sinh cũng càng ngày gia tăng.

Thống kê cho biết tại Hàn Quốc, chi tiêu cho hoa bình quân đầu người hàng năm từng dao động quanh mức 20.000 won. Tuy nhiên, gần đây, khoản chi này đã giảm một nửa xuống còn khoảng 10.000 won và những bó hoa đồ chơi đang dần thay thế. Trên mạng, nhiều người bình luận rằng chúng “đáng tiền vì bền” hay “đắt hơn hoa tươi nhưng vĩnh cửu.”

Những người đã sử dụng hoa đồ chơi cho rằng không giống như hoa thật, chúng không héo và có thể được sử dụng làm vật trang trí nội thất và đây chính là ưu điểm. Một số người thậm chí còn nhận xét rằng màu sắc của các bó hoa đồ chơi rực rỡ tạo nên những bức ảnh tuyệt vời.

Lời cầu hôn bằng bó hoa đồ chơi cũng trở thành một xu hướng khi các bạn trẻ cho rằng hoa này vĩnh cửu, có thể dùng trang trí ở phòng khách và mỗi lần nhìn nó, các cặp đôi có thể cùng hồi tưởng đến khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

Về mặt kinh tế, hiện tại, các trang thương mại điện tử bán với giá từ 70.000 đến 90.000 won một bó hoa đồ chơi tùy thuộc vào sản phẩm. Nếu so với giá hoa tươi, thậm chí giá còn thấp hơn.

Khi những bó hoa đồ chơi đang trở nên phổ biến, các công ty liên quan đã mở các cửa hàng tạm thời trong các trung tâm thương mại và tung ra các chiến dịch tiếp thị. Những người ở độ tuổi 20 và 30, những người coi trọng "ảnh chứng minh", thường đăng tải chúng lên mạng xã hội. Rất dễ dàng để tìm thấy các hình ảnh trên Instagram tiktok…

Trong khi đó, ngành trồng hoa ở Hàn Quốc cho rằng phát triển dịch vụ hoa đồ chơi sẽ đe dọa sinh kế của một bộ phận không nhỏ. Thống kê cho biết ngành trồng hoa Hàn Quốc đang vận hành với khoảng 20.000 chủ doanh nghiệp nhỏ và rất nhiều nông dân trồng hoa. Vì vậy việc tiêu thụ hoa tươi có liên quan trực tiếp đến sinh kế của nhóm đối tượng này.

"Báo cáo tình hình ngành trồng hoa năm 2024" do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn công bố cho biết mức tiêu thụ hoa bình quân đầu người hàng năm tại Hàn Quốc ở mức 13.432 won vào năm 2024. Con số này giảm khoảng 35,6% so với 20.870 won năm 2005. Tính cả lạm phát, nhu cầu chi tiêu cho hoa có thể còn giảm nhiều hơn.

Mức tiêu thụ hoa bình quân đầu người hàng năm bình quân đầu người ở Hàn Quốc đạt khoảng 20.000 won vào năm 2005, sau đó giảm xuống còn khoảng 11.600 won trong giai đoạn 2019-2020 do đại dịch COVID-19. Sau đó, mức tiêu thụ này tăng nhẹ và duy trì ở mức khoảng 13.000 won kể từ năm 2022.

Để chống lại xu hướng này, ngành công nghiệp hoa ở Hàn Quốc đã phát động các chiến dịch nhằm nuôi dưỡng văn hóa thưởng thức hoa tươi trong cuộc sống thường nhật và giới thiệu các dịch vụ đăng ký định kỳ để giảm bớt gánh nặng tài chính. Ngành trồng hoa cũng đã cho ra mắt các sản phẩm nhấn mạnh sự tươi mới thông qua việc nhấn mạnh vào hoa tươi, hoa vừa thu hoạch.

Hiệp hội hoa cây cảnh cũng tạo nhiều sự kiện nhân ngày 5/4 là Ngày trồng cây để khuyến khích người dân yêu cây và tương tác nhiều hơn với thiên nhiên. Một lãnh đạo Hiệp hội cây cảnh cho biết bó hoa đồ chơi không thể nào thay thế hoa tươi vì nó không có mùi và không thể có sự sống động như hoa thật./.