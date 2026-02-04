Chọn ngày và khung giờ đẹp để cúng ông Công ông Táo năm 2026

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp được xem là thời điểm ông Công ông Táo rời gian bếp, lên thiên đình báo cáo những việc lớn nhỏ của gia chủ trong suốt một năm qua. Vào ngày này, người Việt sẽ làm lễ cúng trang trọng để tiễn ông Công ông Táo về chầu trời.

Đây không chỉ là một nghi lễ mang màu sắc tâm linh mà còn là dấu mốc mở đầu cho Tết Cả - Tết Nguyên đán lớn nhất trong năm của người Việt. Tục cúng ông Táo mang ý nghĩa cầu mong cho sự ấm no, đầy đủ, biết ơn các vị thần bếp và mong cầu được chở che, bình an, may mắn trong Năm mới sắp đến.

Ngày 23 tháng Chạp năm 2026 rơi vào ngày nào?

Tết ông Công ông Táo năm 2026, tức ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ, rơi vào thứ Ba, ngày 10/2/2026 Dương lịch.

Theo quan niệm dân gian, lễ cúng ông Công ông Táo nên được hoàn thành trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi sau thời điểm này, Táo quân đã lên thiên đình. Nhiều gia đình kỹ tính thường chọn giờ đẹp để làm lễ, gửi gắm mong ước về một Năm mới hanh thông, thuận lợi. Các khung giờ buổi sáng như giờ Thìn và giờ Tỵ thường được ưu tiên bởi mang ý nghĩa cát lành, khởi đầu suôn sẻ.

Tuy nhiên, do năm 2026 ngày 23 tháng Chạp rơi vào đầu tuần, không ít gia đình bận rộn có thể lựa chọn cúng sớm vào ngày 21 hoặc 22 tháng Chạp. Việc cúng trước không làm giảm ý nghĩa của nghi lễ, miễn là gia chủ thực hiện vào ban ngày, với sự chuẩn bị chu đáo và lòng thành kính.

Lễ vật cúng ông Công ông Táo. (Ảnh: Vietnam+)

Khung giờ đẹp để cúng ông Công ông Táo năm 2026

Ngày 21 tháng Chạp (Chủ nhật ngày 8/2/2026)

- Giờ Thìn (07h - 09h)

- Giờ Ngọ (11h - 13h)

Ngày 22 tháng Chạp (thứ Hai ngày 9/2/2026)

- Giờ Thìn (7h - 9h)

- Giờ Tỵ (9h - 11h)

- Giờ Mùi (13h - 15h)

- Giờ Tuất (19h - 21h)

Ngày 23 tháng Chạp (thứ Ba ngày 10/2/2026)

- Giờ Mão (5h - 7h)

- Giờ Thìn (7h - 9h)

- Giờ Tỵ (09h - 11h)

Trong trường hợp không thể chọn đúng khung giờ được cho là đẹp, gia chủ vẫn có thể cúng vào thời điểm thuận tiện nhất cho gia đình. Lễ cúng ông Công ông Táo không đặt nặng hình thức hay thời khắc tuyệt đối, mà quan trọng nhất vẫn là sự chỉn chu và lòng thành khi thực hiện nghi lễ.

Lễ vật cúng ông Công ông Táo

Theo truyền thống, lễ vật cúng Táo quân thường có 3 bộ mũ áo Táo quân bao gồm 2 mũ Táo ông (có cánh chuồn) và 1 mũ Táo bà (không có cánh chuồn). Màu sắc của mũ áo, hia hài sẽ thay đổi theo ngũ hành của từng năm. Năm 2026 là năm Bính Ngọ (mệnh Thủy), nên ưu tiên màu đen hoặc xanh dương.

Ngoài ra không thể thiếu cá chép - "phương tiện" đưa ông Táo về trời. Gia chủ có thể dùng cá chép giấy để hóa vàng cùng mũ áo, hoặc cũng có thể dùng 3 con cá chép đỏ sống (thả trong chậu nước sạch đặt cạnh mâm cúng, sau khi cúng xong đem ra sông hồ phóng sinh).

Ba ông cá chép là vật linh trong lễ cúng ông Công ông Táo. (Ảnh: Vietnam+)

Các lễ vật khác gồm tiền vàng, 1 đĩa muối, 1 đĩa gạo, hương đèn, hoa tươi (hoa cúc hoặc hoa hồng), trái cây, cau trầu, thêm mâm lễ mặn gồm các món truyền thống như gà, xôi, nem rán, giò, canh mọc, xào thập cẩm… Nhà nào cúng chay thì chuẩn bị mâm cỗ chay để cúng lễ.

Còn theo trường phái Trí tuệ của Phật giáo, lễ vật cúng ông Công ông Táo sẽ không dâng mũ áo, tiền vàng, cá chép giấy mà chỉ dâng cúng 1 mâm ngũ quả, 3 bát chè, 1 đĩa xôi, hoa tươi, nước, nến đỏ và 3 “ông” cá chép sống. Khi thắp hương xong, gia chủ sẽ mang cá thả ra sông, hồ.

Nghi thức cúng ông Công ông Táo

Khi lễ vật và mâm cỗ đã chuẩn bị đầy đủ, gia chủ ăn mặc chỉnh tề, giữ tâm thế trang nghiêm để thắp hương và đọc bài khấn tiễn ông Công ông Táo về trời.

Nội dung khấn thường bắt đầu bằng lời cảm tạ các vị thần đã phù hộ cho gia đình một năm qua được bình an, mạnh khỏe, êm ấm. Sau là xin được lượng thứ những điều chưa trọn vẹn và nguyện cầu tiếp tục được che chở trong Năm mới, mong sức khỏe dồi dào, gia đạo an khang, mọi việc hanh thông.

Thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. (Nguồn: TTXVN)

Lễ xong, gia chủ chờ tuần hương gần tàn thì lễ tạ, hóa vàng mã và mang cá chép đi thả tại ao, hồ, sông, suối - những nơi có nguồn nước sạch để cá có thể sinh sống. Khi thả cá, cần nhẹ tay để cá tự bơi ra dòng nước, tuyệt đối không thả cả túi nylon xuống nước hay ném cá từ trên cao, sau đó bỏ túi đựng cá vào đúng nơi quy định.

Thời khắc thả cá nên giữ tâm trí thanh tịnh, không cần cầu xin nhiều điều, chỉ khấn thầm việc phóng sinh cá chép để việc về trời của các Táo quân được suôn sẻ. Gia chủ nên nán lại quan sát, đảm bảo cá đã bơi đi an toàn, rồi mới khép lại trọn vẹn nghi lễ cúng ông Công ông Táo.

Lễ cúng ông Công ông Táo không nên trở thành áp lực hay hình thức, bởi điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và mong ước về một Năm mới ấm no, thuận hòa./.

Vì sao năm 2026 nên bao sái ban thờ trước ngày ông Công ông Táo? Do năm âm lịch 2025 là năm nhuận, tiết Lập Xuân năm 2026 rơi vào tháng Chạp, nên nhiều chuyên gia phong thủy khuyến nghị gia chủ nên bao sái ban thờ, rút tỉa chân nhang sớm hơn mọi năm thông thường.