Bỉ: Nhóm bạn 21 người cùng trúng độc đắc hơn 120 triệu euro

Một nhóm bạn gồm 21 người đến từ ngôi làng Zingem thuộc vùng Flanders (Bỉ) đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, sau khi cùng nhau trúng giải độc đắc xổ số EuroMillions trị giá 123 triệu euro (145 triệu USD) vào ngày 30/1 vừa qua.

Theo kết quả chia đều, mỗi người trong nhóm sẽ nhận khoảng 5,8 triệu euro (6,8 triệu USD)-một khoản tiền được nhiều người trong cuộc mô tả là “khó tin.”

Bà Marianne, một người đã nghỉ hưu và là một trong các chủ nhân của tấm vé may mắn, chia sẻ rằng bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết tin trúng thưởng. “5,8 triệu euro. Thật không thể tin nổi!,” bà chia sẻ ngay tại tiệm bánh-nơi bán ra tấm vé trúng giải.

Nhớ lại khoảnh khắc kiểm tra kết quả, bà cho biết mình đã bật khóc và run rẩy: “Tôi nhìn chồng và nói: ‘Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng tôi ôm nhau và tự nhủ phải thật tỉnh táo, đừng làm điều gì dại dột.”

Nhóm bạn may mắn trúng giải đã quyết định tổ chức một buổi gặp mặt ngay tối hôm đó tại quán cà phê địa phương để ăn mừng. Không khí tràn ngập tiếng cười khi họ nâng ly chúc mừng vận may hiếm có.

Theo bà Marianne, số tiền thưởng sẽ giúp cuộc sống gia đình dễ dàng hơn và đảm bảo tương lai cho con cháu. “Điều quan trọng nhất là các con và cháu chúng tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp,” bà nói.

Chủ tiệm bánh Redgy Taerwe-người bán tấm vé trúng thưởng, cho biết nhóm khách đã mua một vé “quick pick” trị giá khoảng 105 euro (124 USD), sau đó hệ thống tự chọn số ngẫu nhiên. “Sáng thứ Sáu họ đến mua vé, thế thôi… và họ đã thắng,” ông kể.

Với tổng giá trị 123.555.827 euro, đây là một trong những giải EuroMillions lớn nhất từng được trao tại Bỉ.

Kỷ lục cao nhất vẫn thuộc về giải thưởng 168.085.323 euro (199 triệu USD) được trao vào tháng 10/2016./.

