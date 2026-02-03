Thủ tướng Greenland lên án “mục tiêu trịch thượng và gây chia rẽ” của Mỹ

Thế giới

Chính quyền Greenland khẳng định vùng lãnh thổ này là một phần của Vương quốc Đan Mạch và cho rằng mọi âm mưu thôn tính Greenland đều “không thể chấp nhận được.”

Tàu Hải quân Hoàng gia Đan Mạch tuần tra quanh đảo Greenland ngày 16/3/2025. (Ảnh: AA)

Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày 2/2 đã lên án Mỹ vì những gì mà ông gọi là “mục tiêu trịch thượng và gây chia rẽ” đối với vùng lãnh thổ này.

Phát biểu trước phiên họp khẩn cấp của Inatsisartut (Nghị viện Greenland), Thủ tướng Nielsen nhấn mạnh việc Mỹ liên tục gây áp lực lên Greenland là “không thể chấp nhận được.”

Suốt 14 tháng qua, Washington nhiều lần đưa ra các tuyên bố liên quan đến ý đồ thôn tính Greenland, gây căng thẳng với chính quyền và người dân nơi đây.

Mặc dù khả năng chiếm đóng bằng biện pháp quân sự đã bị bác bỏ, song Thủ tướng Greenland cho rằng Mỹ vẫn tìm cách sáp nhập vùng lãnh thổ này thông qua các tuyên bố từ Tổng thống Donald Trump cùng các nhà hoạch định chính sách và đồng minh thân cận.

Chính quyền Greenland khẳng định vùng lãnh thổ này là một phần của Vương quốc Đan Mạch và cho rằng mọi âm mưu thôn tính Greenland đều “không thể chấp nhận được.”

Tuy vậy, Thủ tướng Nielsen cũng xác nhận, Greenland đã khởi động đối thoại với Mỹ thông qua các kênh chính thức cấp cao và sẽ nỗ lực để tiến trình đàm phán đạt được “những kết quả cụ thể”./.

