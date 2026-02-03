Hungary yêu cầu EU hủy lệnh cấm năng lượng Nga

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 2/2, Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary, ông Peter Szijjarto cho biết chính phủ nước này đã đệ đơn kiện lên Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (CJEU) nhằm phản đối quy định REPowerEU của EU cấm nhập khẩu dầu mỏ và khí tự nhiên từ Nga.



Trong một video đăng tải trực tuyến, ông Szijjarto cho biết quy định này, hiện đã có hiệu lực, đe dọa an ninh năng lượng của Hungary và các biện pháp kiểm soát giá năng lượng cho hộ gia đình mà chính phủ đang áp dụng. Ông cho biết Hungary đang yêu cầu hủy bỏ quy định này.



Quy định REPowerEU là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga sau khi xung đột giữa Moskva và Kiev bùng phát, theo đó chính thức cấm các quốc gia thành viên của EU mua dầu thô và khí tự nhiên từ Nga.



Ông Szijjarto tuyên bố nếu không có nguồn cung cấp năng lượng từ Nga, Hungary sẽ phải đối mặt với chi phí cao hơn và các lựa chọn thay thế ít đáng tin cậy hơn.

Điều này sẽ gây khó khăn trong việc đảm bảo cung cấp năng lượng an toàn và duy trì mức giá dịch vụ công cho hộ gia đình.



Ông Szijjarto cũng cho rằng quy định này vượt quá thẩm quyền của Ủy ban châu Âu, xâm phạm quyền của các quốc gia thành viên trong việc lựa chọn nguồn năng lượng, và vi phạm nguyên tắc đoàn kết năng lượng của EU.



Theo ông, các thủ tục pháp lý dự kiến sẽ kéo dài từ 18 tháng đến 2 năm. Tuy nhiên, việc tiếp tục vụ kiện sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc tổng tuyển cử của Hungary vào ngày 12/4.



Vừa qua, Hội đồng EU đã phê duyệt cuối cùng lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga vào khối.

Lệnh cấm này sẽ có hiệu lực hoàn toàn từ tháng 1/2027 đối với LNG và từ mùa Thu năm 2027 đối với khí tự nhiên qua đường ống./.

EU chính thức thông qua quy định loại bỏ dần khí đốt của Nga 27 quốc gia thành viên EU đã chính thức phê chuẩn quy định về việc chấm dứt dần nhập khẩu khí đốt của Nga vào EU, nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của EU vào năng lượng của Nga.