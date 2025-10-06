Thế giới

Thủ tướng Hungary Orban: Budapest không nên dùng euro khi EU "đang tan rã”

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phản đối việc chấp nhận euro, cho rằng EU đang "tan rã" và Hungary cần giữ độc lập tài chính trong bối cảnh hiện nay.

Đồng 10, 20 và 50 euro. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 6/10 tuyên bố nước này không nên chấp nhận đồng euro, vì Liên minh châu Âu (EU) đang “tan rã” và Budapest không nên gắn chặt hơn với khối này.

Trả lời phỏng vấn trang tin kinh tế EconomX, ông Orban nhấn mạnh: “Hungary không nên gắn chặt số phận của mình với EU hơn bây giờ, và việc chấp nhận đồng euro sẽ là mối liên kết chặt chẽ nhất có thể.”

Hungary, quốc gia phụ thuộc chủ yếu vào thương mại với khối 27 thành viên và đã hiện đại hóa nền kinh tế bằng hàng tỷ euro vốn EU kể từ khi gia nhập 2 thập kỷ trước, hiện chưa đáp ứng được các điều kiện để tham gia Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Khác với Đan Mạch, Hungary không có quyền miễn trừ pháp lý khỏi việc gia nhập Eurozone. Một số quốc gia láng giềng ở Đông Âu - trong đó có Ba Lan, Cộng hòa Séc và Romania - cũng chưa tham gia khu vực này.

Cầm quyền từ năm 2010, ông Orban đã trở thành tiếng nói chỉ trích ngày càng mạnh mẽ EU - liên minh đã đình chỉ hàng tỷ euro viện trợ cho Hungary do các chương trình cải cách về pháp quyền của nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa này./.

