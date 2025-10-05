Thế giới

Thủ tướng Hungary cáo buộc tình báo Ukraine can thiệp chính trị

Thủ tướng Viktor Orban khẳng định cơ quan tình báo Ukraine, với sự hậu thuẫn từ EU, đang hoạt động tại Hungary nhằm tác động chính trị nội bộ và hỗ trợ phe đối lập.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban phát biểu trong một cuộc họp báo tại Budapest. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo RIA Novosti, Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 4/10 đã lên tiếng cáo buộc các cơ quan tình báo Ukraine đang hoạt động tại Hungary với sự hậu thuẫn của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tác động tới chính trường trong nước và có thể châm ngòi cho sự thay đổi quyền lực.

Trả lời phỏng vấn tờ Hetek, ông Orban quả quyết: “Các cơ quan tình báo Ukraine liên tục hoạt động tại Hungary. Chúng tôi - các cơ quan phản gián Hungary-đều biết rõ thực trạng đó và đang triển khai các biện pháp phòng vệ. Thực chất, ảnh hưởng đến chính trị nội bộ của Hungary không chỉ đến từ Brussels mà còn từ Kiev, vì họ phối hợp với nhau. Mục tiêu của Brussels hiện nay là có được một chính phủ thân Ukraine tại Hungary, và Ukraine cũng mong muốn kết quả đó. Người Ukraine ủng hộ phe đối lập Hungary.”

Thủ tướng Orban tuyên bố chừng nào Hungary vẫn do một chính phủ định hướng vì dân tộc điều hành, thì mọi nỗ lực xâm phạm chủ quyền hoặc can thiệp vào lập trường của Budapest “đều sẽ bị trấn áp”./.

