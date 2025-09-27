Hungary tham gia đàm phán với EU về 'bức tường máy bay không người lái'

Bất chấp những thông tin trước đó cho rằng Hungary và Slovakia không được tham gia, đại diện Hungary đã có mặt trong cuộc họp cấp cao do Liên minh châu Âu (EU) tổ chức ngày 26/9 (giờ Brussels), nhằm thảo luận việc xây dựng “bức tường máy bay không người lái” tại biên giới phía đông của khối.

Sáng kiến này hướng đến mục tiêu lập một mạng lưới cảnh báo sớm dùng công nghệ cao để tăng cường khả năng giám sát, răn đe và phòng thủ.

Theo trang HVG, cuộc họp trực tuyến do Ủy viên Quốc phòng và Vũ trụ EU Andrius Kubilius chủ trì, có sự tham gia của các quan chức NATO, đại diện EU, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal, cùng bộ trưởng quốc phòng từ 9 quốc gia tuyến đầu gồm: Hungary, Slovakia, Ba Lan, Romania, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ máy bay không người lái được cho là của Nga xâm nhập không phận Ba Lan trong tháng Chín.

Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất xây dựng một hệ thống phòng thủ UAV thống nhất cho khối.

Tại cuộc họp, các nước thành viên thống nhất chuyển từ giai đoạn thảo luận sang hành động cụ thể, khởi động thiết kế ngay lập tức. Hệ thống phòng thủ này dự kiến sẽ bao gồm radar, cảm biến âm thanh và mạng lưới phát hiện UAV bay thấp, loại máy bay thường khó bị hệ thống phòng không truyền thống phát hiện và đánh chặn.

Nguồn kinh phí cho dự án dự kiến sẽ đến từ các chương trình quốc phòng hiện có của EU, bao gồm khoản vay 150 tỷ euro và Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu. Quá trình thiết kế có thể hoàn tất trong vòng một năm, và các quốc gia sẽ cử đại diện để xây dựng lộ trình triển khai chi tiết./.

