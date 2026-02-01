Xuân Bính Ngọ 2026: Kết nối kiều bào, lan tỏa văn hóa Việt

Tối 31/1 (giờ London), Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh đã tổ chức chương trình Tết Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo bà con người Việt và đại diện các hội đoàn tại Anh, cùng nhiều vị khách quốc tế-đại diện các cơ quan ngoại giao của Anh, ASEAN, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Ấn Độ, Cuba...

Không chỉ là dịp sum họp, đón Xuân, sự kiện còn giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, đưa văn hóa trở thành ngôn ngữ chung để kết nối cộng đồng và bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện rõ vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đồng hành, vun đắp niềm tin và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng kiều bào.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Anh, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh, ông Đỗ Minh Hùng nhấn mạnh: “Đại sứ quán luôn coi trọng công tác đối với cộng đồng người Việt Nam tại Anh, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.”

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Đỗ Minh Hùng phát biểu tại Tết cộng đồng mừng Xuân Quê hương 2026. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Trong năm vừa qua, Đại sứ quán đã tập trung củng cố các hội đoàn người Việt, đặc biệt là Hội Người Việt Nam tại Vương quốc Anh, cùng các tổ chức như Hội Sinh viên, Hội Tri thức, Hội Doanh nghiệp và Doanh nhân Việt Nam, Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em và Hội Gia đình Việt, thông qua các hoạt động có ý nghĩa như lớp dạy tiếng Việt, các ngày lễ, Tết, Trung thu và các chương trình văn hóa truyền thống của dân tộc. Những nỗ lực này đã góp phần gắn kết cộng đồng, duy trì bản sắc văn hóa và tăng cường vai trò của kiều bào trong đời sống xã hội sở tại.

Chương trình đón Xuân Bính Ngọ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, với hơn 300 người tham dự. Múa lân, trống hội, áo dài và các tiết mục văn hóa dân tộc đã làm sống dậy không khí ngày Tết, tạo nên nhịp cầu kết nối các thế hệ và giới thiệu Việt Nam với bạn bè quốc tế một cách sinh động, gần gũi.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng chụp ảnh lưu niệm với các đại diện của Hội Trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland. (Ảnh: Hữu Tiến/TTXVN)

Xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam, người đẹp Phoebe Michaelides, đại diện nước Anh tham dự Miss Cosmo 2025 (Hoa hậu Hoàn vũ Quốc tế 2025) hào hứng chia sẻ: “Đối với tôi, cảm giác được khoác lên mình trang phục truyền thống của Việt Nam trong một dịp như thế này, giữa không gian tràn ngập ấm áp và yêu thương từ những con người Việt Nam thân thiện là một trải nghiệm hết sức đặc biệt. Tôi nghĩ chỉ cần nhìn bộ trang phục tuyệt đẹp này cũng có thể cảm nhận được điều đó. Tôi vô cùng biết ơn khi được mặc và giới thiệu những giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam.”

Từ góc nhìn cộng đồng, chị Hoàng Thị Hải Hà, đồng sáng lập Hiệp hội Phụ nữ và Trẻ em Việt Nam tại Vương quốc Anh đã nhấn mạnh ý nghĩa gắn kết và lan tỏa của Tết cộng đồng: “Trong không khí ấm áp của Xuân quê hương ngày hôm nay, tôi càng cảm nhận rõ một điều rằng, dù đi tới đâu, dù bất kỳ nơi đâu, người Việt Nam luôn hướng về nhau và hướng về quê hương. Chính vì thế, sự đồng hành giữa Đại sứ quán và các hội đoàn thể chính là một điểm tựa vững chắc để giúp lan tỏa, sưởi ấm những tấm lòng đó.”

Chương trình Tết Bính Ngọ 2026 là dịp để những người Việt ở Anh gặp gỡ, sẻ chia và cùng giữ gìn những giá trị truyền thống.

Giữa không khí náo nức của ngày Xuân, tinh thần hướng về quê hương và tình đoàn kết dân tộc vẫn là sợi dây bền chặt nhất, kết nối các thế hệ và củng cố niềm tự hào Việt Nam trong cộng đồng kiều bào./.

