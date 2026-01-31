Bất chấp dự báo ảm đạm, kinh tế Eurozone thể hiện sức bật đáng nể

Nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng trưởng 1,5% trong cả năm 2025, vượt qua các dự báo và ghi nhận năm tăng tốc thứ hai liên tiếp.

Dữ liệu chính thức do Cơ quan thống kê Eurostat công bố hôm 30/1 đã khẳng định khả năng phục hồi đáng nể của khối, bất chấp một năm đầy biến động.

Trong quý 4/2025, tăng trưởng của Eurozone đạt 0,3%. Tây Ban Nha tiếp tục dẫn dắt toàn khối với mức tăng trưởng ấn tượng 0,8% trong quý, cao hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 0,6%.

Đầu tàu kinh tế của khu vực là Đức cũng tăng trưởng vượt dự báo ở mức 0,3%. Trong khi đó, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Pháp tăng 0,2%, xua tan những lo ngại rằng bất ổn chính trị sẽ ảnh hưởng đến tâm lý kinh doanh.

Các nền kinh tế khác như Italy và Hà Lan cũng ghi nhận các mức tăng trưởng lần lượt là 0,3% và 0,5%.

Những con số này cho thấy khả năng phục hồi đáng chú ý của một khối kinh tế gồm 350 triệu dân, vốn được dự báo sẽ gục ngã trước một cuộc chiến thương mại với Mỹ, sự cạnh tranh từ Trung Quốc và nhiều năm xung đột quân sự ở biên giới phía Đông. Tính chung cả năm 2025, nền kinh tế khu vực đã tăng trưởng 1,5%.

Không chỉ kết thúc năm cũ một cách vững vàng, Eurozone dường như cũng đã có một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2026. Một chỉ số tâm lý quan trọng vừa công bố đã cho thấy một sự cải thiện bất ngờ, được thúc đẩy bởi hai nền kinh tế lớn nhất là Pháp và Đức.

Bên cạnh đó, hàng loạt tín hiệu tích cực khác cũng xuất hiện: ngành công nghiệp đang có dấu hiệu ổn định, các hộ gia đình đã bắt đầu chi tiêu nhiều hơn, tỷ lệ thất nghiệp ở gần mức thấp kỷ lục và lạm phát đã về sát mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Triển vọng còn được củng cố bởi làn sóng chi tiêu khổng lồ của Đức cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng. Động thái này được kỳ vọng sẽ chấm dứt ba năm trì trệ của kinh tế Đức và tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực đến phần còn lại của châu Âu.

Dù vậy, hoạt động xuất khẩu của khu vực được dự báo sẽ khó phục hồi hoàn toàn trong tương lai gần do chịu một loạt yếu tố bất lợi. Chúng bao gồm chính sách thuế quan của Mỹ, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc và sự sụt giảm của đồng USD trong năm qua.

Những diễn biến này buộc nền kinh tế Eurozone phải tìm kiếm các nguồn tăng trưởng mới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế vẫn lạc quan, cho rằng tiêu dùng và thương mại nội khối vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Hầu hết các dự báo đều cho thấy tăng trưởng của Eurozone trong những năm tới sẽ dao động quanh mức 1,2-1,5%.

Sự ổn định này đã cho ECB một vị thế vô cùng thuận lợi. Với lạm phát đạt mục tiêu, lãi suất ở mức trung tính và tăng trưởng tiềm năng khả quan, ECB dường như đã đạt được trạng thái hoàn hảo về chính sách tiền tệ. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư tin rằng ngân hàng trung ương này sẽ duy trì lãi suất ổn định trong cả năm, trừ khi có những cú sốc bất ngờ xảy ra./.

