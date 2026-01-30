Đấu giá đất tại xã Quang Minh: Giá trúng cao nhất gần 130 triệu đồng mỗi mét vuông

Ngày 30/1, Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng xã Quang Minh, Hà Nội phối hợp với Công ty Đấu giá hợp danh số 5-Quốc gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở đối với 6 lô đất trên địa bàn xã.

Đây là phiên đấu giá đầu tiên sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp của xã Quang Minh.

Theo phương án được phê duyệt, các lô đất có diện tích từ 75 m² đến 211 m², giá khởi điểm 10,9 triệu đồng/m², tương ứng giá trị ban đầu mỗi lô từ khoảng 820 triệu đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng. Các lô đất đều là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài; hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại cuộc đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên. Ở vòng đấu bắt buộc, bước giá được quy định là 45 triệu đồng/m²; từ vòng đấu thứ hai trở đi, bước giá là 1 triệu đồng/m².

Kết quả tổng hợp từ bảng đấu giá cho thấy, cả 6 lô đất đều được đấu giá thành công. Giá trúng thấp nhất đạt gần 73 triệu đồng/m² và giá trúng cao nhất lên tới gần 130 triệu đồng/m².

Tổng số tiền thu được từ phiên đấu giá là hơn 57,5 tỷ đồng, chênh lệch so với tổng giá khởi điểm hơn 50 tỷ đồng, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Công ty Đấu giá hợp danh số 5-Quốc gia kiểm tra kết quả. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Theo các chuyên gia bất động sản, xã Quang Minh là địa bàn có vị trí quan trọng ở khu vực phía Bắc Thủ đô, nằm gần các trục giao thông kết nối với trung tâm Hà Nội cũng như các khu công nghiệp, khu đô thị lớn, nên đất đai có tính thanh khoản cao.

Thời gian qua, địa phương đã tập trung đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang các khu dân cư, tạo dư địa cho phát triển kinh tế-xã hội và thu hút nguồn lực đầu tư.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư-hạ tầng xã Quang Minh Nguyễn Cao Chí cho biết, việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo nguồn lực phục vụ đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn tới.

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, xây dựng phương án đấu giá đối với các khu đất đủ điều kiện, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật./.

