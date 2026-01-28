Đồng Nai sẽ khởi công 14 dự án nhà ở xã hội trong quý 1 năm 2026

Ngày 28/1, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết, quý 1/2026 tỉnh tổ chức khởi công xây dựng 14 dự án nhà ở xã hội, tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, quy mô hàng chục nghìn căn hộ. Đến nay, hầu hết dự án đã hoàn thành các thủ tục pháp lý cần thiết, một số dự án đang trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng.

Trong tháng 1, Đồng Nai đã khởi công 3 dự án nhà ở xã hội ở xã Phước An và phường Long Hưng với quy mô gần 6.000 căn hộ.

Các dự án nhà ở xã hội chủ yếu được xây dựng tại xã Nhơn Trạch, Trảng Bom, Phước An, An Phước, phường Phước Tân, Long Hưng. Trong đó có một số dự án lớn như: Khu nhà ở công nhân tại xã Nhơn Trạch, nhà ở xã hội tại phường Long Hưng, Khu nhà ở xã hội ChC1 và ChC2 tại phường Phước Tân.

Theo Sở Xây dựng Đồng Nai, đây là năm đầu tiên Đồng Nai khởi công hàng loạt dự án nhà ở xã hội ngay trong những tháng đầu năm. Các dự án góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Từ đó, tạo cơ sở để tỉnh hoàn thành mục tiêu xây dựng hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026, hướng tới hoàn thành xây dựng 65.000 căn nhà ở xã hội, giai đoạn 2026-2030.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, năm 2026 Đồng Nai sẽ tiếp tục chủ động bố trí quỹ đất sạch, phù hợp quy hoạch, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, duy trì cơ chế “luồng ưu tiên” cho các dự án nhà ở xã hội; đồng thời đồng hành, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, năm 2025, tỉnh Đồng Nai (gồm cả tỉnh Bình Phước cũ) được Thủ tướng Chính phủ giao hoàn thành hơn 4.200 căn nhà ở xã hội, trong năm tỉnh xây dựng được hơn 4.600 căn (đạt 112% kế hoạch).

Thành quả này do Đồng Nai đã bố trí đủ quỹ đất, quyết liệt vào cuộc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về pháp lý; tạo “luồng xanh ưu” - rút ngắn khoảng 50% các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ dự án nhà ở xã hội.

Thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong việc cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với công nhân và các đối tượng thu nhập thấp./.

Cả nước hoàn thành hơn 102.000 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu đề ra Lũy kế đến hết tháng 12/2025, cả nước có 698 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 657.441 căn, trong đó: 193 dự án hoàn thành, quy mô 169.143 căn.