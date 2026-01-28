Phối hợp ra quân tuần tra liên hợp năm 2026 tại biên giới Lào Cai

Ngày 28/1, tại vạch phân định đường biên giới Cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu, Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợp Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức lễ ra quân tuần tra liên hợp năm 2026 và triển khai tuần tra liên hợp thi hành pháp luật trên biên giới.

Năm 2025, Bộ Chỉ huy tuần tra liên hợp hai bên đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên tổ chức tuần tra liên hợp theo định kỳ, đột xuất trên toàn tuyến biên giới được phân công đảm nhiệm; duy trì, thực hiện tốt mọi hoạt động về an ninh biên giới quốc gia giữa hai nước, đảm bảo trật tự và tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách, cư dân biên giới xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua lại các cửa khẩu được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

Cùng với đó là tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hai bên biên giới chấp hành, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật, Hiệp định, Hiệp ước về biên giới quốc gia giữa hai nhà nước Việt Nam - Trung Quốc.

Kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật mỗi nước các hành vi xâm phạm an ninh biên giới quốc gia, xuất nhập cảnh, buôn lậu trái phép qua biên giới.

Kịp thời thông báo, trao đổi tình hình hoạt động của các loại tội phạm, giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình trên biên giới đúng quy định của Ủy ban Liên hợp hai bên.

Qua đó, từng bước xây dựng đường biên giới quốc gia giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên tổ chức 12 đợt tuần tra liên hợp với 1200 lượt cán bộ, chiến sỹ mỗi bên tham gia; tuyên truyền giáo dục cho gần 10.000 lượt cư dân biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu (2 vụ/2 đối tượng, 5 đối tượng có liên quan, tang vật thu giữ 2.533,2gam vàng 99,95%, 235,1kg bạc).

Phía Việt Nam trao trả 24 vụ/61 công dân Trung Quốc (nhập cảnh, cư trú trái phép, vi phạm pháp luật Việt Nam và vi phạm pháp luật Trung Quốc). Trung Quốc trao trả 114 vụ/286 công dân Việt Nam (công dân tỉnh Lào Cai là 148 người, tỉnh khác 126 người) do nhập cảnh, cư trú trái phép...

Bên cạnh đó phối hợp với Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà tổ chức thành công cuộc diễn tập Sông Hồng 3 - 2025.

Đặc biệt đã tổ chức Hội đàm cấp tỉnh với Chi đội quản lý biên giới Hồng Hà; hội đàm lần thứ 25 với Bộ đội Biên phòng khu Mông Tự; hội đàm giữa Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang với Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh tỉnh Vân Nam Trung Quốc lần 19.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, năm 2026, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì thường xuyên công tác tuần tra liên hợp đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả; tăng cường tuần tra liên hợp đột xuất khi có các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội hai bên tổ chức.

Đồng thời, phối hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên mọi hoạt động, sự kiện trên biên giới, cửa khẩu; kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên biên giới, cửa khẩu giữa hai nước.

Hai bên kịp thời thông báo, trao đổi tình hình liên quan đến hoạt động của các đường dây, tổ chức hoạt động xuyên biên giới để bắt giữ, trao trả và xử lý theo quy định của pháp luật mỗi bên; thường xuyên tuyên truyền pháp luật cho cư dân hai bên biên giới chấp hành, thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách, pháp luật về biên giới quốc gia giữa hai nước, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ngay sau khi kết thúc lễ ra quân tuần tra liên hợp, lực lượng hai bên trao đổi sỹ quan liên lạc và tuần tra trên biên giới cửa khẩu mà hai bên được phân công phụ trách./.

