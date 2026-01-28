Lào Cai: Bàn giao công trình điểm trường tại thôn đặc biệt khó khăn

Sáng 28/1, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao điểm trường Phìn Giàng, Trường mầm non Bảo Nhai, xã Bảo Nhai, Lào Cai.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng, Phó Tư lệnh Quân khu 2; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng cấp ủy, chính quyền xã Bảo Nhai và các thầy, cô giáo, các cháu học sinh của điểm trường.

Phìn Giàng là thôn vùng cao của xã Bảo Nhai, thuộc khu vực có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm qua, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tại điểm trường còn thiếu thốn, phòng học chật hẹp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập cũng như điều kiện sinh hoạt của học sinh mầm non nơi đây.

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ," phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm trường mầm non Phìn Giàng với các hạng mục đồng bộ gồm: phòng học, phòng vệ sinh khép kín, phòng công vụ, bếp ăn và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Hải, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chúc mừng các thầy, cô giáo và các cháu học sinh điểm trường Phìn Giàng có ngôi trường mới.

Công trình không chỉ là món quà nghĩa tình Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 dành tặng cho các thầy, cô giáo và các cháu học sinh nơi đây mà còn thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Quân khu nói chung và cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai nói riêng đối với sự nghiệp giáo dục vì thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nhai Nguyễn Mạnh Hùng, khẳng định: Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo môi trường học tập khang trang, sạch đẹp, an toàn cho học sinh; góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, từng bước rút ngắn khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng cao và vùng thuận lợi.

Đây không chỉ là công trình xây dựng đơn thuần mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sỹ Quân đội đối với nhân dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết quân-dân bền chặt.

Tại Lễ khánh thành và bàn giao, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao tặng điểm trường Phìn Giàng 1 tivi; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 1 tủ lạnh cùng 30 bàn học./.

