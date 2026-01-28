Gần 9.900 tỷ đồng làm tuyến đường dây 500kV Dung Quất-Bình Định

Ngày 28/1, tin từ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 274/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thực hiện Dự án Đường dây 500kV TBKHH (Tubin Khí miền Trung Dung Quất-Quảng Ngãi) Dung Quất-Bình Định. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn hơn 9.887 tỷ đồng.

Tuyến đường dây dài 204,4km đi qua địa bàn 2 tỉnh gồm xã Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương, Đông Trà Bồng, Cà Đam, Ba Gia, Trường Giang, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Ba Vì và Ba Tô (tỉnh Quảng Ngãi) và xã An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân, Ân Tường, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội và Hội Sơn (tỉnh Gia Lai).

Đường dây 500kV TBKHH Dung Quất-Bình Định được thiết kế dạng tuyến, bao gồm các cột thép dạng tháp cùng với hệ thống trạm lặp quang là nhà có kết cấu khung bêtông cốt thép, bao gồm hệ thống tủ thông tin được bố trí trong nhà, hệ thống trạm biến áp và các thiết bị ngăn xuất tuyến trong khuôn viên các trạm biến áp. Giàn thanh cái và thiết bị được bố trí ngoài trời. Hệ thống điều khiển bảo vệ và tủ thông tin... của phần ngăn lộ tại trạm biến áp 500kV Dung Quất và trạm biến áp 500kV Bình Định.

Dự án sẽ sử dụng vĩnh viễn khoảng 80,38ha đất làm móng cột; trong đó trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khoảng 37,43 ha và trên địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng 42,95 ha. Bên cạnh đó, dự án cũng sẽ làm ảnh hưởng khoảng gần 700ha đất trong hành lang lưới điện toàn tuyến.

Theo lãnh đạo tỉnh, dự án góp phần tăng cường công suất truyền tải cho liên kết vùng Trung Trung Bộ-Nam Trung Bộ, kết hợp với mở rộng các giao diện truyền tải Bắc Trung Bộ-Bắc Bộ, Nam Trung Bộ-Tây Nguyên và Tây Nguyên-Nam Bộ nhằm tăng cường khai thác nguồn năng lượng tái tạo miền Trung cấp cho các trung tâm phụ tải Bắc Bộ và Nam Bộ.

Bên cạnh đó, đầu nối trạm 500kV Bình Định nhằm tiếp nhận và truyền tải công suất tại các nhà máy điện mặt trời, điện gió, thủy điện của khu vực các tỉnh Bình Định, Phú Yên (nay là các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk) và khu vực lân cận lên hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, kết hợp với tuyến đường dây 500kV Bình Định-Krông Buk và các đường dây 500kV trong khu vực, để truyền tải công suất trung tâm điện khí khu vực miền Trung sử dụng khí Cá Voi Xanh khi tổ hợp này đưa vào vận hành.

Dự án cũng sẽ tạo ra mối liên kết mạnh cho lưới điện truyền tải trong khu vực, nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định và độ tin cậy cung cấp điện cho Hệ thống điện Quốc gia, giảm tổn thất công suất, điện năng trên hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao các sở: Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp theo; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định; thực hiện quản lý nhà nước và giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật chuyên ngành.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân các xã: An Vinh, An Lão, An Hòa, Ân Hảo, Vạn Đức, Hoài Ân, Ân Tường, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Hòa Hội, Hội Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư tổ chức thông báo rộng rãi, công khai chủ trương thực hiện dự án và lấy ý kiến đồng thuận của nhân dân địa phương bị ảnh hưởng. Đồng thời, rà soát cập nhật dự án vào quy hoạch chung xây dựng cấp xã; rà soát cập nhật diện tích thực hiện Dự án vào Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm căn cứ thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, thực hiện tốt việc phối hợp với các địa phương trong bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật./.

