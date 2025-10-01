Kinh tế

Kinh doanh

Đóng điện thành công dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện.

Hồng Kiều
Các cán bộ EVN đóng điện thành công dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên. (Nguồn: EVN)
Tối ngày 30/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam(EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 1 phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường đã đóng điện thành công dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên, hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng so với kế hoạch ban đầu theo Quyết định chủ trương đầu tư dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô công trình là đường dây 500kV mạch kép có tổng chiều dài 229,5km, với tổng cộng 468 vị trí móng cột điện. Dự án đi qua địa phận 2 tỉnh gồm Lào Cai và Phú Thọ (trước đây là 4 tỉnh gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc), với điểm đầu là trạm 500kV Lào Cai, điểm cuối là trạm 500kV Vĩnh Yên.

Tổng mức đầu tư của Dự án hơn 7.410 tỷ đồng được thu xếp từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là 80% và vốn đối ứng của EVN là 20% tổng mức đầu tư. Bên cạnh đó, dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 1.564 tỷ đồng cũng đã hoàn thành với các hạng mục xây dựng và đóng điện sân phân phối 500kV, máy biến áp 500kV nhằm đồng bộ với dự án đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Sau khi đưa vào vận hành, đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên có khả năng truyền tải khoảng 3.000 MW từ các nhà máy thủy điện ở khu vực Tây Bắc và các tỉnh lân cận lên lưới điện quốc gia và tăng khả năng nhập khẩu điện, đồng thời tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện; nâng cao khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Sau khi đóng điện thành công công trình đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên và công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai cùng các đường dây 220kV đấu nối, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Điện 1 sẽ phối hợp các đơn vị liên quan trên công trường tiếp tục hoàn thiện công trình và thủ tục hành chính liên quan, tiến tới đưa công trình vào vận hành trong đầu tháng 10/2025.

Hoàn thành vượt tiến độ 8 tháng là niềm vinh dự, tự hào của toàn bộ lực lượng kỹ sư, cán bộ nhân viên và người lao động trên công trường đã có nhiều cố gắng, nỗ lực liên tục; vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là trên địa hình đồi núi phức tạp, diễn biến thời tiết không thuận lợi trong phần lớn thời gian thi công.

Trước đó, trong các ngày 29/9 và 30/9, trạm biến áp 500kV Lào Cai giai đoạn 2 và các ngăn lộ 500kV tại trạm biến áp 500kV Vĩnh Yên cũng đã được đóng điện thành công./.

(Vietnam+)
#đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên #dự án điện quốc gia #đóng điện thành công #trạm biến áp 500kV Lào Cai #hệ thống truyền tải điện Việt Nam #tăng công suất truyền tải điện #đầu tư xây dựng lưới điện 500kV #quy mô dự án điện lực #giảm tổn thất điện năng #phối hợp thi công dự án điện #Vietcombank Lào Cai Phú Thọ
