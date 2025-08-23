EVN chỉ đạo toàn hệ thống phòng, chống bão số 5 với tinh thần khẩn cấp

Thực hiện Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 6386/CĐ-BCT ngày 23/8/2025 của Bộ Công Thương về việc khẩn trương ứng phó khẩn cấp với bão số 5 (KAJIKI), Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Công điện số 5467 yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người và hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản.

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo liên quan tại Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2025 của Bộ Công Thương và Chỉ thị số 1777/CT-EVN ngày 21/3/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2025.

Các đơn vị phải thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để chủ động có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời, cập nhật và thực hiện đầy đủ các nội dung trong công điện, văn bản chỉ đạo của các cấp được đăng tải trên phần mềm SMIS.

Tập đoàn yêu cầu tạm dừng các hoạt động chưa cần thiết, tổ chức trực ban 24/24 giờ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, kiểm tra và triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra với tinh thần và trách nhiệm ở mức cao nhất. Cần phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để cung cấp và đăng tải thông tin một cách đầy đủ, chính xác.

Toàn bộ hệ thống điện lực phải chủ động, sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực, trang thiết bị, phương tiện, vật tư để kịp thời khắc phục sự cố và thiệt hại do thiên tai gây ra. Đặc biệt, phải bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, an toàn, tin cậy và nhanh chóng cho các lực lượng tham gia trực tiếp chỉ huy, điều hành và ứng phó thiên tai.

Đối với các đơn vị quản lý lưới điện, Tập đoàn yêu cầu tiếp tục chỉ đạo củng cố hệ thống lưới, xử lý các tồn tại, gia cố các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố. Tại các trạm điện có nguy cơ bị ngập úng, cần có phương án trực vận hành và phòng chống phù hợp để bảo đảm an toàn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đồng thời, cần tăng cường cảnh báo nguy cơ sạt lở, ngập sâu tại các trạm và tuyến đường dây đi qua khu vực núi dốc, ven sông suối, đặc biệt chú ý đến các địa hình xung yếu hoặc từng có tiền sử sạt lở.

Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên nỗ lực khắc phục sự cố tại các xã ảnh hưởng mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong trường hợp thiên tai gây mất điện, các đơn vị phải nhanh chóng tổ chức xử lý, khắc phục, sớm khôi phục điện một cách an toàn, đặc biệt cho các phụ tải quan trọng và các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn.

Tuyệt đối không được đóng điện trở lại khi chưa kiểm tra, xác minh đầy đủ các điều kiện an toàn tại hiện trường.

Đối với các đơn vị thủy điện, cần tổ chức quan trắc và thu thập thông tin khí tượng thủy văn, chủ động đề xuất, tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương trong việc điều hành xả lũ hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ hoặc đơn hồ.

Các đơn vị thủy điện cũng cần tham gia cắt, giảm và làm chậm lũ, đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Đồng thời, triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho công trình hồ đập và vùng hạ du hồ chứa, đặc biệt là tại các điểm xung yếu.

Cần bố trí lực lượng để chủ động xử lý kịp thời các tình huống mất an toàn có thể xảy ra, nhất là khi phải xả lũ khẩn cấp.

Đối với các nhà máy nhiệt điện, cần tăng cường kiểm tra hệ thống mái che, hệ thống thoát nước mặt, kho nhiên liệu, bãi thải xỉ nhằm bảo đảm vận hành an toàn, tin cậy và không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ngoài ra, cần lưu ý chuẩn bị nguồn nhiên liệu dự phòng cho sản xuất điện trong trường hợp các địa phương ban hành lệnh cấm biển.

Đối với các Ban Quản lý dự án, Tập đoàn yêu cầu kiểm tra công trường, theo dõi sát diễn biến của thiên tai và tổ chức ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị, đặc biệt tại các dự án nguồn điện trọng điểm như Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch, cũng như các dự án lưới điện như đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên.

Các Ban Quản lý dự án cần chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho cán bộ, công nhân viên. Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu kiểm tra hệ thống thoát nước mặt, khơi thông dòng chảy để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước khi mưa lũ, tránh ngập úng, sạt trượt; che chắn các hạng mục công trình (nếu cần thiết) để tránh bị ẩm ướt, hư hỏng do thiên tai và khẩn trương khắc phục nếu chưa bảo đảm về mặt kỹ thuật và chất lượng.

Tất cả các đơn vị bị ảnh hưởng hoặc có thiệt hại do thiên tai phải cập nhật báo cáo, số liệu lên phần mềm SMIS vào các khung giờ 7 giờ 00 phút, 13 giờ 00 phút và 19 giờ 00 phút hằng ngày.

Trong trường hợp xảy ra sự cố nghiêm trọng hoặc thiệt hại lớn do thiên tai gây ra, các đơn vị cần nhanh chóng cung cấp thông tin sơ bộ về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam để kịp thời chỉ đạo và triển khai phương án xử lý./.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung ứng phó khẩn cấp bão số 5 Thủ tướng nhấn mạnh bão số 5 có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng; các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, cần khẩn trương kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, chủ động bảo vệ nhân dân.