Các địa phương ứng phó với bão số 5 đang tiến nhanh vào đất liền

Bão số 5 đang tiếp tục di chuyển, khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị-Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng chống bão.

Quảng Trị cấm biển từ 7 giờ ngày 24/8 để ứng phó bão số 5

Quảng Trị (TTXVN 23/8)

Bão số 5 đang tiến sát vào đất liền và dự báo ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Quảng Trị. Hiện công tác triển khai ứng phó bão diễn ra rất khẩn trương, tỉnh Quảng Trị đã ra lệnh cấm biển, cấm tàu thuyền ra khơi kể từ 7 giờ ngày 24/8 cho đến khi hết thời tiết nguy hiểm trên biển.

Toàn tại tỉnh Quảng Trị có 8.725 phương tiện với 24.198 lao động trên biển. Đến sáng 5 giờ ngày 23/8 có 634 phương tiện với 2.860 lao động đang hoạt động trên biển. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn, trạm duy trì thông tin liên lạc, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền khẩn trương vào bờ tránh, trú bão.

Bên cạnh đó, các đơn vị phối hợp với địa phương và các lực lượng tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại các khu neo đậu; hướng dẫn người dân chằng buộc phương tiện đảm bảo chắc chắn, tránh va đập khi bão vào, giảm tối đa thiệt hại cho nhân dân; công tác sắp xếp, neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn hoàn thành trước 10 giờ ngày 24/8.

Để ứng phó với bão số 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phong tỉnh Quảng Trị đã thành lập các tổ công tác, Sở Chỉ huy trên tuyến biển, khu vực biên giới với đầy đủ phương tiện, xe, xuồng và bố trí cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt thực hiện "4 tại chỗ", tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước bão số 5. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 5 kèm theo mưa lớn gây ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt; thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tỉnh dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung cho phòng, chống, ứng phó bão, mưa lũ.

Song song đó, các đơn vị, địa phương tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học, cơ sở y tế, công trường đang thi công (nhất là các công trình, dự án trọng điểm), cắt tỉa cành cây, đặc biệt các xã, phường phía Bắc của tỉnh.

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 24/8

Do ảnh hưởng của bão số 5, dự báo từ chiều ngày 24/8, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6-8, sau tăng lên cấp 9-10, biển động dữ dội.

Chiều 23/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công điện khẩn số 24/CĐ-UBND, trong đó cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5 giờ ngày 24/8.

Bộ đội Biên phòng các đồn, trạm tại tỉnh Quảng Trị sắp xếp, kêu gọi tàu thuyền vào bờ tránh, trú bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Công điện yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 5 giờ, ngày 24/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 10 giờ ngày 24/8.

Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm; hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Trước diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó, đến 14 giờ cùng ngày, các đơn vị đã thông báo cho 408 phương tiện với hơn 2.100 lao động biết vị trí, hướng di chuyển của bão; điều động 8 lượt phương tiện cùng 80 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ nhân dân neo đậu tàu thuyền, chằng chống nhà cửa. Tổng số tàu cá kiểm đếm là 2.918 phương tiện với hơn 13.200 lao động, không có tàu nằm trong vùng nguy hiểm hay mất liên lạc.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 tàu, 8 xuồng và 30 xe ô tô sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn; đồng thời phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn tàu thuyền và lồng bè thủy sản vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ.

Ngoài nhiệm vụ phòng chống bão, các đơn vị Bộ đội biên phòng còn tích cực tham gia hoạt động hỗ trợ địa phương. Trong các ngày 22-23/8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp đoàn viên, thanh niên và phụ huynh học sinh trên địa bàn vệ sinh khuôn viên trường học, phát quang bụi rậm, sửa chữa bàn ghế, hệ thống thoát nước, chằng chống mái tôn… nhằm bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão và chuẩn bị tốt cho năm học mới 2025 - 2026.

Quảng Ngãi kiểm soát tàu thuyền, sơ tán vùng nguy cơ cao

Bão số 5 đã hình thành trên biển Đông, theo dự báo từ chiều tối ngày 24 - 25/8, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, 7, giật cấp 8, biển động; trên đất liền khả năng sẽ có đợt mưa dông, nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét tại các khu vực miền núi.

Chiều 23/8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã ký công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương chủ động các phương án ứng phó với bão, mưa lớn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; tổ chức kiểm đếm tàu thuyền; khẩn trương thông báo, kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Đối với các tàu, thuyền còn đang ở trong khu vực nguy hiểm của bão, nhất là các tàu, thuyền đang ở khu vực quần đảo Hoàng Sa và phía Bắc tỉnh, tuyệt đối không được chủ quan, yêu cầu phải khẩn trương di chuyển thoát ra khỏi hoặc vào nơi neo đậu an toàn.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Huế Lê Văn Anh chỉ đạo người dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa trước khi cơn bão số 5 đổ bộ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan chức năng, chính quyền địa phương chủ động cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại) khi vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Thông báo, hướng dẫn và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản trên biển, ven biển và khách du lịch (nhất là tại đặc khu Lý Sơn.

Đối với khu vực miền núi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương chủ động theo dõi diễn biến bão, mưa lớn; triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc, nghẽn; tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn những ngày vừa qua.

Các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn. Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, nhất là các công trình đã bị sự cố, hồ, đập, các khu vực hầm lò, khai thác khoáng sản; chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 581 tàu/4.771 lao động đang hoạt động trên các vùng biển; trong đó, khu vực Vịnh Bắc Bộ 41 tàu, vùng biển Hoàng Sa 136 tàu, vùng biển giữa biển Đông, Trường Sa, ĐKI 180 tàu; vùng biển Nam biển Đông 85 tàu, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi 139 tàu. Có 5.841 tàu đang neo đậu tại các bến. Tất cả các tàu, thuyền trên đã nhận được thông tin về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 5.

Ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã thông báo cho chính quyền đặc khu Lý Sơn, người dân có kế hoạch di chuyển các bè nuôi trồng trên biển đến nơi an toàn.

Huế khẩn trương thu hoạch lúa, hạn chế tối đa thiệt hại

Trước dự báo chịu ảnh hưởng của cơn bão số 5, chính quyền và người dân thành phố Huế đang khẩn trương thu hoạch vụ lúa Hè Thu 2025 và đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó, giúp người dân bảo đảm an tính mạng và tài sản, hạn chế tối đa thiệt hại do cơn bão gây ra.

Trong ngày 23/8, người dân trên địa bàn thành phố Huế khẩn trương, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch vụ Hè Thu 2025 theo phương châm “lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó” nhằm bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng và hạn chế tối đa thiệt hại. Các máy gặt, máy gặt đập liên hợp hoạt động gần như hết công suất bất kể trưa nắng, ban đêm tận dụng thời tiết còn nắng ráo.

Có mặt trên ruộng lúa chỉ đạo người dân thu hoạch, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế Lê Văn Anh cho biết, vụ Hè Thu 2025, toàn thành phố đã gieo cấy khoảng 25.000 ha lúa. Trong số đó, lúa đại trà đang giai đoạn chín thu hoạch, diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 1.500ha và dự kiến sẽ được thu hoạch xong trong chiều 23/8, chậm nhất sáng là 24/8.

Ngoài ra, nhìn chung diện tích lúa bị ảnh hưởng bão số 1 phải gieo sạ lại đang làm đòng - trổ, sinh trưởng và phát triển bình thường. Do đó, nhiều diện tích lúa vẫn chưa thể thu hoạch bởi đây là số lúa phải gieo sạ lại sau đợt lũ trái mùa diễn ra vào đầu vụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế chỉ đạo các xã, phường tăng cường kiểm tra, đôn đốc các hợp tác xã nông nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình sinh trưởng của lúa để có kế hoạch tổ chức thu hoạch từng vùng, từng chân ruộng với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, bố trí gặt ban đêm nếu hầu hết những diện tích lúa đã chín; huy động tối đa công suất các loại máy gặt, các lực lượng tại cơ sở giúp dân thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa Hè Thu; kiểm tra hệ thống kênh mương, gia cố đê bao nội đồng, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị phương tiện chủ động tiêu úng, xử lý khi có mưa lớn xảy ra…

Hàng loạt tàu thuyền của ngư dân phường Thuận An, Huế đã vào bờ neo đậu. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo dự báo, cơn bão số 5 có cường độ mạnh, khả năng cao sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền, gây gió mạnh, mưa lớn khu vực Trung Bộ. Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 có thể khiến trên đất liền thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông trong các ngày 24-27/8.

Thực hiện công điện của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, lực lượng bộ đội biên phòng đang tích cực tăng cường thời lượng thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão đồng thời gấp rút kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 19 giờ ngày 23/8. Lực lượng bộ đội, công an đóng tại các xã, phường chủ động hỗ trợ người dân ứng phó với bão và sơ tán.

Đến chiều 23/8, đã có 119 tàu đánh bắt xa bờ của phường Thuận An, thành phố Huế vào neo đậu tại âu thuyền Phú Hải, Phú Thuận và Thuận An; 14 tàu khác dự kiến đến chiều tối nay sẽ vào đến đất liền. Ngoài ra, tất cả tàu đánh bắt gần bờ đã được đưa vào bờ; 256 chiếc ghe bãi ngang được quay lên cao an toàn.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận An Lê Đình Phong cho hay, địa phương đã triển khai họp phòng thủ dân sự với các lực lượng, tuyên truyền người dân khẩn trương đưa tàu thuyền vào nơi khu trú an toàn. Hiện, địa phương đã tổng hợp có hơn 2.200 hộ dân với gần 8.700 nhân khẩu cần di dời phòng nguy cơ lũ quét, lở đất, bão, lụt... Các hộ dân này sẽ di dời tại chỗ, đến các hộ gia đình người thân. Ngoài ra, phường cũng có phương án sơ tán, bố trí nơi tránh trú bão cho các hộ dân ven biển xã Phú Thuận cũ (nay là phường Thuận An) tại nhà văn hóa thôn kiên cố; sẵn sàng phương tiện khi cần ứng phó, di chuyển người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Vùng biển xã Phú Vinh, thành phố Huế thường xuyên hứng chịu ảnh hưởng của thiên tai qua các năm, do đó công tác phòng chống bão đối với người dân địa phương đã quá quen thuộc. Tuy nhiên, không ai dám chủ quan, lơ là với công tác phòng, chống bão lũ. Các ngư dân địa phương sẽ không ra khơi kể từ ngày 24/8 để đảm bảo an toàn và tập trung chằng chống nhà cửa.

Kinh doanh tại bãi biển Phú Diên, xã Phú Vinh đã lâu, ông Nguyễn Hồng Trương cho biết, nhờ sự chủ động trước thiên tai mà những năm qua, thiệt hại các hộ dân trên địa bàn hầu như không đáng kể.

Khi có cảnh báo bão giật từ cấp 12 trở lên, các hộ chưa có nhà ở kiên cố sẽ chủ động cùng sự vận động của chính quyền đến nơi tránh trú an toàn. Các quán hàng ven biển dọn dẹp, đưa đồ đạc vào phía trong đất liền để giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản./.