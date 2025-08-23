Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, khả năng mạnh lên thành bão

Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 730km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 1 giờ ngày 24/8, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 20- 25km/h; trên vùng biển phía Đông Bắc đặc khu Hoàng Sa có gió 9, giật 11.

Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đến 1 giờ ngày 25/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h và tiếp tục mạnh thêm; trên vùng biển từ Nghệ An đến Huế có gió 11-12, giật 15. Khu vực chịu ảnh hưởng là Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngày và đêm 23/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Biển động rất mạnh. Sóng cao 3-6m, vùng gần tâm 4-6m. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng, ngày cấp 5, có lúc cấp 6; đêm mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Gió Tây Nam, song cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 23/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có mưa bão; khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Điện Biên, Tuyên Quang

Trong 6 giờ qua (từ 21 giờ ngày 22/8 đến 3 giờ ngày 23/8), khu vực các tỉnh Điện Biên và Tuyên Quang đã có mưa vừa, mưa to như: Pú Nhung1 61,2mm (Điện Biên); Cao Bồ2 84,4mm, Thượng Sơn1 70,8mm (Tuyên Quang)...

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Điện Biên từ 5-10mm, có nơi trên 40mm; Tuyên Quang từ 10-30mm,có nơi trên 80mm.

Một khu vực bị sạt lở. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Pú Nhung, Sáng Nhè, Tủa Thàng (Điện Biên) và của tỉnh Tuyên Quang là: Cao Bồ, Hoàng Su Phì, Tân Tiến, Thượng Sơn; Bắc Mê, Bạch Đích, Bạch Ngọc, Bản Máy, Cán Tỷ, Đồng Tâm, Giáp Trung, Hồ Thầu, Lao Chải, Linh Hồ, Lùng Tám, Mậu Duệ, Minh Sơn, Minh Tân, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Nghĩa Thuận, Ngọc Đường, Hà Giang 1, Hà Giang 2, Pà Vầy Sủ, Phú Linh, Pờ Ly Ngài, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Tân Quang, Thắng Mố, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thuận Hòa, Trung Thịnh, Tùng Bá, Tùng Vài, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Yên Minh.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Thời tiết cụ thể các khu vực

Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C, riêng Lai Châu-Điện Biên 27-30 độ C.

Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm). Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, từ gần sáng mai gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23-25 độ C, cao nhất 32-34 độ C./.

Lạng Sơn di dời các hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn Công an các xã, phường, chính quyền địa phương, các lực lượng tại Lạng Sơn rà soát lập danh sách những hộ dân ở vị trí nguy hiểm, hỗ trợ gia cố nhà cửa, di dời người và tài sản đến nơi an toàn.