Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Nhiều khu vực có mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to

Nhận định về các hình thái thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ ngày 23-24/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm).

Từ đêm 24-27/8, có khả năng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ 28-31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 30-33 độ C; riêng từ ngày 25-27/8 nhiệt độ phổ biến từ 27-30 độ C.

Khu vực Trung Bộ từ ngày 23-24/8 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-35 độ C.

Từ chiều tối ngày 24-31/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm); riêng khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng từ đêm 24-26/8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 30-33 độ C; riêng từ ngày 25-26/8, khu vực từ Thanh Hóa-Đà Nẵng phổ biến từ 27-30 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 23-31/8 có mưa rào và dông vào chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 27-31 độ C; khu vực Nam Bộ từ nhiệt độ cao nhất ngày từ 30-34 độ C.

Từ ngày 1/9 đến 5/9, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa dông, ngày trời nắng, xác suất mưa thấp.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và tối khả năng cao xuất hiện mưa rào và dông."Hiện nay, trên khu vực đảo Luzon (Philippines) đang có áp thấp nhiệt đới hoạt động. Trong tối và đêm 22/8, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão.

Chính quyền địa phương và người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn, các thông tin giám sát thời tiết và cảnh báo tức thời dông, sét trên website www.iweather.gov.vn", ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý./.

Thời tiết cả nước dịp Quốc khánh 2/9: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng thời gian chính của dịp lễ Quốc khánh, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, ban ngày trời nắng; chiều tối và đêm khả năng xảy ra mưa dông.