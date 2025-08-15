Thời tiết dịp 2/9: Mưa dông sẽ bao trùm nhiều khu vực trong cả nước

Chiều tối 15/8, thông tin về thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9 (từ ngày 20/8-5/9), Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ ngày 20-31/8, khu vực Bắc Bộ có nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31-34 độ C và rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Từ ngày 20-25/8, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng.

Từ ngày 26-31/8, khu vực Trung Bộ mưa dông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ C và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ ngày 20-31/8 có mưa dông (mưa rào và dông tập trung về chiều và tối). Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ từ 29-32 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Nam Bộ từ 32-34 độ C.

Từ ngày 1/9 đến 5/9/2025, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Khu vực Trung Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông.

"Khoảng thời gian từ nay đến cuối tháng 8/2025, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông, có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Trên các khu vực biển có gió mạnh, có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới, cần chú ý theo dõi các bản tin cập nhật trên website www.nchmf.gov.vn của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia," ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), trước tình hình trên, các khu vực chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn...

Đối với các hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh, sóng lớn trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)./.

