Cảnh báo mưa kèm dông sét ở Hà Nội, gió mạnh, sóng cao trên biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/8, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi cả nước.

Mây đối lưu có xu hướng dịch chuyển vào khu vực nội thành

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy một số ổ mây đối lưu đang phát triển tại tỉnh Hưng Yên có xu hướng di chuyển vào khu vực nội thành Hà Nội.

Trong khoảng 13 giờ đến 13 giờ 30 phút ngày 11/8, các phường Vĩnh Hưng, Vĩnh Tuy, Tương Mai, Hoàng Mai, Yên Sở, Lĩnh Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Vùng mưa dông có thể mở rộng sang các phường Bạch Mai, Phương Liệt, Định Công..., trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Trước hình thái thời tiết trên, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo hiện tượng dông, lốc, sét, gió giật mạnh tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Nhiều khu vực cục bộ có mưa to

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin chiều tối và đêm 11/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 70mm.

Khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, ngày và đêm 11/8, vùng biển phía Nam khu vực Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2-3m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao./.

