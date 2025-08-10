Mưa lớn cục bộ đêm 10 và rạng sáng 11/8, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, đêm 10/8, rạng sáng 11/8, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm tiếp tục diễn ra.

Nhiều khu vực cục bộ mưa lớn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 10/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi 80mm.

Đêm 10/8, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Chiều tối ngày 11/8, khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Trong chiều và tối 10/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 13 giờ đến 20 giờ ngày 10/8 có nơi trên 70mm như: trạm Xuân Minh (Hà Giang) 73,8mm, trạm Mộc Sơn (Nghệ An) 95mm, trạm Trà Phong (Quảng Ngãi) 88,4mm, trạm Kon Dơng (Gia Lai) 115,6mm, trạm Vĩnh Trung (Hậu Giang) 116,8mm…

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh Tuyên Quang, Đắk Lắk và Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ 21 giờ 30 phút ngày 10/8 đến 2 giờ 30 phút ngày 11/8, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Đắk Lắk và Đồng Nai tiếp tục có mưa với lượng tích lũy ở tỉnh Tuyên Quang phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, ở tỉnh Đắk Lắk phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, ở tỉnh Đồng Nai phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường: Thông Nguyên, Hồ Thầu, Tiên Nguyên, Nấm Dẩn, Quảng Nguyên, Tân Quang (tỉnh Tuyên Quang:); Cư Prao, Cư Pui, Cư Yang, Ea Bá, Ea Kar, Ea Ly, Ea Ô, Ea Păl, Vụ Bổn (tỉnh Đắk Lắk); Tân Lợi, Đak Lua, Phú Lý, Phú Vinh, Tà Lài, Tân Phú, Thanh Sơn (tỉnh Đồng Nai).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Để phòng chống lũ quét, sạt lở đất, các chuyên gia về phòng chống thiên tai cho rằng, các tỉnh, thành phố cần phải sử dụng các giải pháp về công trình và phi công trình.

Đối với các biện pháp công trình, các tỉnh, thành phố cần thực hiện trồng và bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, đặc biệt là các khu vực thường gây ra lũ quét, nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ lớp phủ thực vật, tăng khả năng giữ nước của lưu vực, hạn chế khả năng tập trung dòng chảy lũ, đồng thời xây dựng hồ chứa điều tiết lũ ở khu vực thường xảy ra lũ quét, khai thông các đường thoát lũ, xây dựng đê, tường chắn lũ quét, phân dòng lũ, xây dựng bổ sung các tràn sự cố ở các hồ chứa nước...

Đối với các biện pháp phi công trình, các địa phương cần lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét (nguy cơ cao; nguy cơ trung bình và vùng ít có khả năng xảy ra lũ quét).

Bản đồ này là một trong những căn cứ quan trọng để địa phương đề ra các biện pháp phòng tránh lũ quét; quy hoạch sử dụng đất hạn chế phát triển trong vùng nguy cơ lũ quét cao.

Đối với các khu dân cư đã phát triển thiếu quy hoạch trước đây, các địa phương cần có quy hoạch lại và tái định cư, đưa dân ra khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao.

Từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 10/8, khu vực các tỉnh Tuyên Quang, Đắk Lắk và Đồng Nai đã có mưa vừa, có nơi mưa to như: Xuân Minh2 (Tuyên Quang) 73,8mm, Xuân Minh1 (Tuyên Quang) 29,6mm; Cư Prao (Đắk Lắk) 54,8mm, Ea Bá (Đắk Lắk) 37,6mm, Đắk Lua4 (Đồng Nai) 63mm, Thống Nhất (Đồng Nai) 56,4mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Đêm 10 ngày 11/8: Cảnh báo lốc, sét, mưa đá tại nhiều khu vực Thủ đô Hà Nội trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có nắng nóng cục bộ; gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.