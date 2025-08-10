Đêm 10 ngày 11/8: Cảnh báo lốc, sét, mưa đá tại nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm 10 và ngày 11/8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng cục bộ, trong khi nhiều nơi trên cả nước xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

Thời tiết các khu vực cụ thể như sau:

Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C. Trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có nắng nóng cục bộ. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, riêng đồng bằng 27-29 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C, riêng khu vực trung du và đồng bằng từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trời có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng cục bộ. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; cao nhất từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C; cao nhất từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, riêng Khánh Hòa từ 32-34 độ C.

Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C. Trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, đêm 10 và ngày 11/8, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện tại Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), Nam Biển Đông (bao gồm Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao từ 2,0-3,0m. Tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn, cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn./.

