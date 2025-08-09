Áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển, khó mạnh lên thành bão

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9-10/8, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trên biển và trên đất liền.

Áp thấp nhiệt đới với sức gió vùng gần tâm cấp 6, giật cấp 8

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định hồi 7 giờ ngày 9/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết đến 7 giờ ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 500km về phía Bắc Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nhiều khu vực có nơi trên 38 độ C

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 9/8, ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Ngày 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến 55-60%, thời gian nắng nóng từ 11-16 giờ

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 11-17 giờ.

Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1.

"Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Vũ Anh Tuấn lưu ý.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Nắng nóng có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra, nắng nóng còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân và cộng đồng.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trong những ngày nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân hạn chế ra đường trong khung giờ từ 11-14 giờ hàng ngày.

Nếu có việc bắt buộc phải ra ngoài, phải dùng trang phục dài tay, dài chân và dùng nón che phủ đầu mặt để che chắn cho da càng nhiều càng tốt.

Người dân cần bổ sung đầy đủ, điều độ nước hàng ngày, hàng giờ (tốt nhất là chọn các loại nước như: nước lọc, nước ép trái cây, nước ép rau xanh nguyên chất…) để chống nắng nóng và bù lượng nước bị mất đi./.

