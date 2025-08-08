Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng cao và biển động

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, đến 19 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Tháng 8 có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Cơ quan khí tượng cảnh báo tháng 8 có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đất liền, người dân cần chủ động ứng phó trước nguy cơ mưa lớn diện rộng, lũ quét và nắng nóng kéo dài.