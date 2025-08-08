Môi trường

Áp thấp nhiệt đới gây gió mạnh, sóng cao và biển động

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Thắng Trung
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 4 giờ ngày 8/8. (Ảnh: TTXVN phát)
Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới lúc 4 giờ ngày 8/8. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 8/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.

Nhận định cụ thể về diễn biến áp thấp nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, đến 19 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 490 km về phía Đông Bắc với tốc độ 10-15 km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Áp thấp nhiệt đới #gió mạnh #sóng cao #biển động #rủi ro thiên tai TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Ban Quản lý Vịnh Nha Trang cũng đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng, khách du lịch và người điều khiển phương tiện về trách nhiệm bảo vệ loài cá voi và động vật biển hoang dã. (Ảnh: TTXVN phát)

Cá voi liên tục xuất hiện tại Vịnh Nha Trang

Sự kiện cá voi xuất hiện lần thứ 3 tại Vịnh Nha Trang được các nhà khoa học và quản lý đánh giá là một tín hiệu tích cực cho thấy môi trường biển đang có dấu hiệu phục hồi.