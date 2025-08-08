Môi trường

Vùng áp thấp trên Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo đến 4 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc với 10-15km/h, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Thắng Trung
(Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay 8/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Dự báo đến 4 giờ ngày 9/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, cách khu vực Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Bắc với 10-15km/h, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 4 giờ ngày 10/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông với tốc độ 5-10km/h và suy yếu dần thành vùng áp thấp, gió dưới cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)
