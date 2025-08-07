Xuất hiện vùng áp thấp trên đảo Luzon có khả năng đi vào Bắc Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện một vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Đông đảo Luzon (Philippines).

Hồi 13 giờ, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 15,5-16,5 độ Vĩ Bắc; 122,5-123,5 độ Kinh Đông. Vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Theo dự báo, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên từ ngày 8/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 1,5-2,5m, biển động.

Ngoài ra, đêm 7/8 và ngày 8/8, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố ven biển chịu ảnh hưởng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra./.

