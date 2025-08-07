Phân bổ 131 tỷ đồng hỗ trợ Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả mưa lũ

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với Tỉnh Điện Biên ngày 3/8/2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho nhân dân các tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ hỗ trợ tỉnh Nghệ An 65 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 20 tỷ đồng, tỉnh Sơn La 46 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 131 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp, mỗi căn 100 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng, mỗi căn 30 triệu đồng.

Về phương thức triển khai: Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La; hỗ trợ thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Nghệ An./.

