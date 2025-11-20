Khánh Hòa: Lũ trên các sông đang lên, có khả năng vượt mốc lũ lịch sử

Sáng 20/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa phát bản tin nhận định thời tiết tỉnh Khánh Hòa có mưa lớn kéo dài từ sáng 20/11 đến sáng sớm ngày 21/11.

Mưa lớn sẽ làm lũ trên các sông tiếp tục lên và một số nơi vượt mốc lũ lịch sử.

Mưa lớn khiến nước lũ về trên các sông nhanh. Mực nước lúc 6 giờ sáng 20/11 trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Dục Mỹ là 17,66m trên mức báo động 3 là 0,16 mét; trạm thủy văn Ninh Hòa là 6,66 mét trên mức báo động 3 là 0,96 mét (vượt lũ lịch sử 1986 là 0,08 mét).

Trên sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng là 13,14 mét trên báo động 3 là 2,14m ( lũ lịch sử là 13,42 mét ngày 3/11/ 2009). Ở sông Cái Phan Rang, mực nước đo được ở trạm thủy văn Tân Mỹ là 39,64m, trên mức báo động 3 là 2,14m; trạm thủy văn Phan Rang là 4,73m, trên mức báo động 3 là 0,23m.

Theo dự báo của cơ quan chức năng, từ ngày 20-22/11 lũ trên các sông tiếp tục lên. Đỉnh lũ trên sông Dinh Ninh Hòa tại trạm Ninh Hòa ở mức báo động 3 từ 1,0-1,3 mét và cao hơn lũ lịch sử năm 1986 (6,58 mét) từ 0,12-0,42 mét (đỉnh lũ từ 6,7-7mét); sông Cái Nha Trang tại trạm thủy văn Đồng Trăng ở trên mức báo động 3 từ 2,2-2,4 mét ( lũ lịch sử là 13,42 mét ngày 3/11/ 2009); tại trạm Diên Phú ở trên mức báo động 3 từ 1,2-1,4m.

Dự báo ở sông Cái Phan Rang tại trạm Tân Mỹ ở trên mức báo động 3 từ 2,2-2,7 mét ( lũ lịch sử là 41,21 mét ngày 13/11/ 2003); tại trạm Phan Rang trên mức báo động 3 từ 0,4-1,0 mét ( lũ lịch sử là 5,38m ngày 13/11/ 2003).

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa cũng phát dự báo thời gian đạt đỉnh của sông Dinh Ninh Hòa từ 7-10 giờ ngày 20/11, trên sông Cái Nha Trang và trên sông Cái Phan Rang từ 10-16 giờ ngày 20/11.

Cùng với ngập lụt, tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá ở các đường tràn, sông suối nhỏ: đèo Khánh Lê nối Nha Trang-Đà Lạt, quốc lộ 27C, Sườn núi ven đường tỉnh lộ 9, sườn núi ven đường xã Đông Khánh Sơn, tuyến đường Vĩnh Hy-Bình Tiên, Ninh Hải, ven đường đại lộ Nguyễn Tất Thành...

Các xã Vạn Hưng, Vạn Thắng, Đại Lãnh, Tây Ninh Hòa, Đông Ninh Hòa, Nha Trang, Bắc Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Suối Hiệp, Cam Lâm, Cam An, Suối Dầu, Cam Hiệp, Nam Cam Ranh, Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Lâm Sơn, Bác Ái Tây, Bác Ái, Bác Ái Đông, Mỹ Sơn, Phước Dinh, Cà Ná, Công Hải, Thuận Bắc, Vĩnh Hải cũng cần đề phòng sạt lở.

Ngoài ra, các địa phương: Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Bắc Nha Trang, Nha Trang, Tây Nha Trang, Nam Nha Trang, Phan Rang, Vĩnh Hy, Bảo An, Ninh Chữ, Đông Hải, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam có ngập lụt.

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo việc điều tiết hồ chứa cần quan tâm đến an toàn hồ đập, cần tranh thủ lúc thời tiết chưa tác động thì nên có kế hoạch xả hồ để đảm bảo hồ và an toàn cho vùng hạ lưu.

Trước đó, tổng lượng mưa từ ngày 16 đến 6 giờ ngày 20/11 các nơi phổ biến từ 200-400mm, riêng khu vực vùng núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh phổ biến 400-600mm, cá biệt một số trạm mưa lớn hơn 800mm, như Khánh Hiệp 994,7mm, Sơn Thái 834,5mm, trạm Cam Phước Đông 866,6mm./.

Khánh Hòa: Điều động lực lượng ứng cứu người dân bị ngập lụt Theo đề nghị của tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ, nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân.