Khánh Hòa: Điều động lực lượng ứng cứu người dân bị ngập lụt

Mưa lớn trong những ngày qua, kết hợp với xả lũ của các hồ đập trên địa bàn đã khiến cho mực nước các sông lên rất nhanh, sông Dinh Ninh Hòa, lúc 23 giờ tối 19/11 vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986.

Nhiều địa phương trong tỉnh Khánh Hòa chìm sâu trong “biển nước,” người dân liên tục phát tín hiệu cầu cứu.

Trước diễn biến tình hình mưa lũ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tính mạng và tài sản của người dân, trong đêm 19/11, theo đề nghị của tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân đã khẩn trương điều động hơn 300 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều trang bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm tham gia hỗ trợ nhân dân.

Lực lượng Hải quân đã nhanh chóng cơ động đến các khu vực có nguy cơ mất an toàn cao như xã Suối Hiệp, phường Tây Nha Trang, xã Cam Lâm, xã Cam Hiệp và khu vực Suối Dầu để làm nhiệm vụ.

Tại các địa phương cán bộ, chiến sỹ chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cứu hộ, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Lúc 3 giờ sáng ngày 20/11, tại thôn Cửu Lợi 3, xã Cam Lâm, cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân đã tiếp cận và đưa 9 người dân bị cô lập đến vị trí an toàn.

Ở các địa điểm khác, công tác cứu hộ vẫn đang được các lực lượng triển khai khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân.

Mưa lớn đợt này, từ các địa phương xã, phường đồng bằng đến các xã miền núi của tỉnh đều bị ảnh hưởng ngập lụt nghiêm trọng. Tỉnh Khánh Hòa đã chủ động các phương án "4 tại chỗ" từ sớm và thường xuyên tăng cường lực lượng quân đội, công an đến các điểm xung yếu, cô lập để hỗ trợ ứng cứu người dân./.

