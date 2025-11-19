Khánh Hòa linh hoạt ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt sâu tiếp diễn

Từ sáng nay (19/11), tại Khánh Hòa mưa lớn tiếp tục diễn ra, phổ biến từ 40mm đến trên 70 mm tùy khu vực.

Do những ngày trước lũ chưa kịp rút, nay mưa tiếp tục ập đến nên nhiều địa phương lại bị ngập sâu, có những địa phương vẫn đang trong tình trạng bị cô lập, cần được hỗ trợ kịp thời.

Mưa lũ vẫn hoành hành

Tại xã Tây Ninh Hòa, mưa lớn làm mực nước tăng lên rất nhanh, có nguy cơ xảy ra lũ quét tại các vị trí xung yếu như ở thôn Đống Đa, Tân Khánh 1, Lam Sơn, Sông Búng, Buôn Đung, Xóm Mới.

Còn ở xã Vạn Ninh, mực nước tăng đã làm nhiều khu vực ngập sâu khoảng 1m. Đáng lo ngại là tại phường Cam Ranh, mưa lớn đang gây ngập trên tuyến quốc lộ 1A từ 30-50cm và các khu vực hộ dân lân cận.

Nhiều địa phương khu vực miền núi ở xã Khánh Sơn bị ngập một số cầu tràn. Lực lượng Dân quân của xã phải bố trí người túc trực, canh gác, chốt chặn không cho người dân qua lại.

Lụt ngập diện rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa khiến nhiều nhà dân bị chìm trong biển nước. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Nguyễn Sỹ Thoại, Phó Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa cho hay do mưa lũ còn diễn biến phức tạp và khả năng còn kéo dài nên các phường, xã như Ninh Hòa, Tân Định, Hòa Thắng, Nam Ninh Hòa, Suối Dầu, Suối Hiệp, Diên Khánh, Diên Điền, Diên Lạc, Nha Trang, Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang; Bắc Cam Ranh, Cam Ranh, Nam Cam Ranh, Ba Ngòi, Cam Thịnh Đông, Trung Khánh Vĩnh; Tây Khánh Sơn sẽ còn bị ngập sâu, phạm vi có khả năng tiếp tục lan rộng.

Qua kiểm tra, mức độ ngập lụt có thể từ 0,5 đến trên 1m, ở những khu vực trũng thấp có thể ngập sâu hơn. Với tình hình trên, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể tiếp tục xảy ra ở vùng núi.

Đồng thời các công trình thủy lợi cũng sẽ tiếp tục nhận lũ từ thượng nguồn đổ về, làm tăng lưu lượng nước trong các hồ, đập, gây ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa. Để tránh tình trạng mất an toàn, các công trình thủy lợi phải tiếp tục xả nước.

Bởi thế, các địa phương vùng trũng lại phải tiếp tục đối mặt với ngập lụt.Lãnh đạo Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) cho biết tính đến 6 giờ sáng nay, tổng dung tích của 64 hồ chứa trên địa bàn tỉnh; trong đó có 53 hồ thủy lợi và 11 hồ thủy điện là 646,561 triệu m3 nước, đạt 86% dung tích thiết kế.

Riêng tại khu vực phía Nam của tỉnh, rất nhiều hồ chứa lượng nước xấp xỉ và vượt cả dung tích thiết kế, buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên khai thác các công trình thủy lợi Ninh Thuận phải tiến hành xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập.

Hiện nay, 11/24 hồ chứa phải mở từ 1-3 cửa van để xả lũ; trong đó có 2 hồ chứa phải xả với lưu lượng từ hơn 100 đến khoảng 500m3/s.

Ngay trong sáng nay, mực nước các sông như Sông Cái Phan Rang, Nha Trang đang bắt đầu lên, gây ngập sâu, ngập úng và chia cắt các hộ dân lân cận.

Đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa đã sơ tán 1.890 hộ dân với hơn 6.500 nhân khẩu, chủ yếu là ở các vùng trũng thấp.

Ông Đàng Năng Tom, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Hậu cho biết do mưa lớn kéo dài cộng thêm các công trình thủy lợi xả lũ với lưu lượng lớn nên một số địa phương vùng trũng thấp của xã bị ngập sâu hơn cả mét.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, Ủy ban Nhân dân xã đã dồn lực hỗ trợ di chuyển tài sản, di dời 174 hộ dân với 551 nhân khẩu ở các thôn Ninh Quý 1, Ninh Quý 2, Ninh Quý 3, Bảo Vinh, Liên Sơn, Hoài Nhơn, Trường Thọ, Trường Sanh về nơi an toàn.

Mưa lũ cũng đã gây nhiều thiệt hại cho địa phương. Cụ thể đã có 1 người đàn ông ở thôn Phước An 1 bị đuối nước do đi làm nương rẫy về sơ xuất bị té xuống ao nước. Nhiều diện tích hoa màu, công trình cũng bị hư hại nặng, chưa thống kê được thiệt hại.

Chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 đến 48 giờ tới, diễn biến mưa lớn tại tỉnh vẫn sẽ tiếp tục. Theo đó khả năng từ ngày 19-21/11, tỉnh Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc phổ biến từ 100-250 mm, có nơi trên 300mm; khu vực phía Nam tỉnh phổ biến từ 60-150mm, có nơi cao hơn. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nước lũ gây ngập khu dân cư ở xã Diên Khánh (Khánh Hòa). (Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN)

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết trước diễn biến phức tạp và kéo dài của mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; kịp thời cập nhật và cung cấp thông tin mới nhất cho các sở, ban, ngành và địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh tiếp tục huy động, bố trí lực lượng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai công tác ứng phó, bố trí đầy đủ phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, lực lượng cứu hộ chuyên trách và lực lượng hỗ trợ tại chỗ, tổ chức tìm kiếm người mất tích còn lại do lũ theo đúng phương án, an toàn và liên tục cho đến khi hoàn tất nhiệm vụ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã, phường và đặc khu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu chủ động phòng tránh, không tự ý qua lại khu vực nguy hiểm dẫn đến lũ cuốn như các trường hợp tương tự đã xảy ra.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát toàn diện, cập nhật đầy đủ và chính xác danh sách các hộ dân cần phải sơ tán; đồng thời chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh để xây dựng quy chế phối hợp chi tiết; trong đó xác định rõ lực lượng, phương tiện, nhiệm vụ và phương án triển khai nhằm bảo đảm việc di dời người dân được thực hiện khẩn trương, an toàn khi có tình huống phát sinh.

Ông Trần Hòa Nam nhấn mạnh các địa phương phải thiết lập, duy trì và giám sát hoạt động của các chốt cảnh báo tại những vị trí đường tràn, đèo dốc, sông suối, các khu vực thường xuyên xảy ra thiên tai và những điểm mới phát sinh sạt lở, bảo đảm lực lượng trực chốt nắm chắc tình hình, kịp thời cảnh báo và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Song song đó, các đơn vị có liên quan cần duy trì trạng thái sẵn sàng cao về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng để kịp thời tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ sơ tán nhân dân khi có yêu cầu. Đồng thời linh hoạt, chủ động xử lý mọi tình huống có thể xảy ra tiếp theo.

Hơn thế nữa, cần triển khai lực lượng hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu đến các hộ dân tại những khu vực bị cô lập, không để người dân thiếu đói hoặc thiếu tiếp cận các hỗ trợ khẩn cấp.

Ngay trong sáng nay, nhiều đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa đã dồn lực đến thị sát, kiểm tra, chỉ đạo khẩn công tác ứng phó với mưa lũ tại các địa phương đang chịu cảnh ngập lụt trong những ngày qua. Đồng thời kiểm tra, huy động lực lượng khẩn trương khắc phục sạt lở tại công trình thủy lợi hồ chứa Nước Ngọt (ở xã Vĩnh Hải).

Trong lúc khó khăn và thiệt hại do mưa lũ, người dân của tỉnh Khánh Hòa cũng thấy ấm lòng, bởi những ngày qua luôn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo tỉnh; đặc biệt là sự động viên, chia sẻ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan về vật chất và tinh thần… tạo động lực để người dân nỗ lực vượt qua đau thương, mất mát do mưa lũ tác động.

Trong hơn 3 ngày qua, mưa lũ đã gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản của người dân ở tỉnh Khánh Hòa. Qua thống kê sơ bộ, đến nay mưa lũ đã làm 10 người chết, 2 người mất tích; 20 người bị thương trong vụ sạt lở đè xe khách tại đèo Khánh Lê.

Bên cạnh đó, gần 9.000 nhà dân tại 14 xã, phường bị ngập, mức ngập trung bình từ 0,3-0,7m. Nhiều công trình, hoa màu bị thiệt hại lớn, chưa thống kê hết được thiệt hại./.

