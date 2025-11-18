Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 18/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Cụ thể, hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17878/BTC-NSNN ngày 18/11/2025.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa đang khắc phục sự cố sạt lở đèo Khánh Lê. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Đợt mưa lũ vừa qua tại Khánh Hòa đã gây thiệt hại nghiêm trọng, làm 8 người chết, 1 người mất tích và 19 người bị thương. Hơn 8.000ha cây trồng gồm lúa, rau màu và các loại cây lâu năm bị ngập úng; nhiều hồ nuôi thủy sản và ruộng muối bị cuốn trôi hoặc vùi lấp.

Hạ tầng tại nhiều khu vực bị hư hại nặng, trong đó có đập hồ Nước Ngọt, các cống tràn Thái An, Mỹ Hòa, cầu tràn Đồng Nha và nhiều đoạn đường trên tuyến đèo Khánh Lê-Khánh Sơn bị sạt lở. Các khu dân cư Khánh Nhơn, Khánh Phước và Đá Hang cũng chịu ảnh hưởng lớn, nhiều điểm sạt lở taluy, tường chắn và ngập sâu.

Ngay sau thiên tai, lực lượng quân đội phối hợp công an và chính quyền địa phương đã tổ chức cứu hộ, đưa người dân tại các vùng trũng, vùng bị chia cắt đến nơi an toàn. Ngành y tế nhanh chóng triển khai khử khuẩn môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ và bảo đảm công tác khám chữa bệnh cho các khu vực còn bị cô lập.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, thống nhất quy trình vận hành hồ đập nhằm đảm bảo an toàn vùng hạ du; đồng thời khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn cho lực lượng cứu hộ ở những điểm có nguy cơ sạt lở.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị tập trung gia cố các vị trí sạt lở, nhanh chóng thông tuyến giao thông trên đèo Khánh Lê-Khánh Sơn. Sở Công Thương được giao chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường triển khai các biện pháp bình ổn giá, ngăn chặn tình trạng tăng giá bất hợp lý, đồng thời bảo đảm nhu yếu phẩm, chỗ ở tạm và chăm sóc y tế cho người dân bị ảnh hưởng./.

