Nhiệt độ toàn cầu tăng vọt, Trái Đất tiến sát giới hạn không thể cứu vãn

Theo các nhà khoa học của Liên minh châu Âu (EU), tháng Bảy vừa qua đã trở thành tháng Bảy nóng thứ ba từng được ghi nhận trên Trái Đất, trong đó Thổ Nhĩ Kỳ “nếm trải” mức nhiệt cao kỷ lục ở nước này, lên tới 50,5 độ C.

Dù không phá vỡ các kỷ lục toàn cầu về nhiệt độ như 2 năm trước, nhưng tháng Bảy năm nay tiếp tục kéo dài chuỗi thời tiết cực đoan - một hệ quả không thể chối cãi của biến đổi khí hậu do con người gây ra.

Dữ liệu của Cơ quan Giám sát biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) thuộc EU cho thấy nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu trong tháng Bảy đạt 16,68 độ C, cao hơn 0,45 độ C so với mức trung bình của giai đoạn 1991-2020.

Ông Carlo Buontempo - Giám đốc C3S - nhận định: “Hai năm sau tháng Bảy nóng nhất trong lịch sử, chuỗi kỷ lục nhiệt toàn cầu vừa tạm dừng, nhưng điều đó không có nghĩa biến đổi khí hậu đã ngừng lại. Chúng ta vẫn chứng kiến tác động của một thế giới đang nóng lên qua các hiện tượng như nắng nóng cực đoan và lũ lụt thảm khốc trong tháng Bảy.”

Dù không vượt qua nhiệt độ tháng Bảy/2023 (tháng Bảy nóng nhất từng được ghi nhận) hay tháng Bảy/2024 - tháng Bảy nóng thứ hai trong lịch sử, nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng vừa rồi vẫn cao hơn 1,25 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp (1850-1900), thời điểm con người bắt đầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên quy mô lớn.

Nếu tính theo chu kỳ 12 tháng từ tháng 8/2024 đến tháng Bảy/2025, Trái Đất đã nóng hơn 1,53 độ C so với mức tiền công nghiệp - vượt qua ngưỡng 1,5 độ C được đặt ra trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu như một giới hạn "an toàn" nhằm tránh các tác động thảm khốc nhất của khí hậu.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng Trái Đất ấm lên là lượng khí nhà kính phát thải từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch.

Năm 2024 là năm nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Và tuy thế giới chưa chính thức vượt ngưỡng 1,5 độ C - bởi tiêu chí này tính theo trung bình nhiều thập kỷ - nhiều nhà khoa học cho rằng cơ hội giữ mức tăng dưới ngưỡng này gần như không còn.

Giới khoa học hối thúc các chính phủ toàn cầu đẩy nhanh việc cắt giảm lượng khí CO2 - nhằm giảm mức độ vượt ngưỡng và kìm hãm làn sóng thời tiết cực đoan đang ngày một dữ dội.

Dữ liệu của C3S bắt đầu từ năm 1940, được đối chiếu với các bộ dữ liệu toàn cầu trải dài đến tận năm 1850, cung cấp một cái nhìn dài hạn và chính xác về quá trình nóng lên của Trái Đất./.

