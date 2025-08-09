Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 9/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ ngày 9/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn áp thấp nhiệt đới này./.

Áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, hướng di chuyển, khó mạnh lên thành bão Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8; di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5km/h.