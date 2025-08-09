Môi trường

Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và tan dần.

Tàu cá hoạt động trên biển. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 9/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 13 giờ ngày 9/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc và tan dần.

Đây là tin cuối cùng về cơn áp thấp nhiệt đới này./.

