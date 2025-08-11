Ngày 11/8: Mưa lớn cục bộ, nguy cơ sạt lở ở Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 11/8, xuất hiện nhiều hình thái thời tiết trên biển và đất liền.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh vùng núi phía Bắc

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ 4 giờ 40 đến 9 giờ 40 ngày 11/8, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Tuyên Quang tiếp tục có mưa với lượng tích luỹ ở tỉnh Điện Biên và Tuyên Quang phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm, tỉnh Lai Châu phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Hua Bum, Khun Há, Mường Mô, Nậm Cuổi, Nậm Mạ, Pu Sam Cáp; Bình Lư, Bum Tở, Hồng Thu, Nậm Tăm, P. Tân Phong, Phong Thổ, Tà Tổng, Tân Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu);

Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng; Mường Toong, Nậm Kè, Quảng Lâm, Tủa Chùa (tỉnh Điện Biên);

Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Pờ Ly Ngài, Trung Thịnh, Xín Mần; Bản Máy; Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Pà Vầy Sủ, Thàng Tín, Thông Nguyên, Tiên Nguyên (tỉnh Tuyên Quang)

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan Khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 0 giờ đến 3 giờ ngày 11/8), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Tuyên Quang đã có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to như: Nậm Hăn 2 (Lai Châu), 89,4mm, Pu Sam Cáp (Lai Châu), 85,6mm, Bình Lư 1 (Lai Châu), 83,4mm;Tủa Thàng (Điện Biên) 82,8mm, Huổi Só (Điện Biên) 48,8mm, Hồ Thầu 1 (Tuyên Quang) 114mm, Hồ Thầu 2 (Tuyên Quang) 93,8mm, Nậm Dịch (Tuyên Quang) 52,6mm ...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nhiều khu vực biển mưa dông, gió mạnh

Trên biển, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 11/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), phía Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao 2,-3m

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng biển cao.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 11/8:

- Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng vùng núi phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, riêng đồng bằng 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

- Thành phố Hà Nội ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

- Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

- Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C, riêng Khánh Hòa 32-34 độ C.

- Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

- Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

Nghệ An: Quốc lộ 16 tạm thời bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng tại Km364 Điểm sạt lở này nằm gần ngã ba giao cắt giữa Quốc lộ 16 và đường đi bản Buộc (xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An), ngay cạnh Trạm y tế xã Bắc Lý và cách Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý khoảng hơn 300m.