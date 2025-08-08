Điện Biên: Khởi công xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Ngày 8/8, tại bản Keo Đứa, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên, Quân khu 2 phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ khởi công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất.

Chương trình được thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với tỉnh Điện Biên ngày 3/8, sau khi Thủ tướng trực tiếp đến hiện trường vùng lũ để thăm hỏi, động viên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Theo thống kê, Điện Biên có 321 ngôi nhà cần xây mới và sửa chữa với tổng kinh phí 30,5 tỷ đồng. Trong số đó, 80 ngôi nhà xây mới với số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà; 241 ngôi nhà cần sửa chữa, với kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Toàn bộ phần nhân công, phương tiện đều do Quân khu 2 đảm nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Phó Chính ủy Quân khu 2 nhấn mạnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, lực lượng vũ trang Quân khu 2 quyết tâm cao, hành động quyết liệt để nhanh chóng hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sớm ổn định cuộc sống, từng bước khôi phục sản xuất và giữ vững biên cương Tổ quốc.

Để công trình đạt chất lượng, tiến độ và bàn giao đưa vào sử dụng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên - đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thi công, phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng kế hoạch, phương án thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng quy định pháp luật và an toàn tuyệt đối.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động tham mưu cho tỉnh trong quá trình triển khai, phối hợp kịp thời để giải quyết những vướng mắc phát sinh, đảm bảo tính thông suốt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thi công nhà ở, lực lượng vũ trang tỉnh phải thực hiện nghiêm kỷ luật dân vận, bảo đảm tuyệt đối an toàn và đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Mục tiêu là hoàn thành, bàn giao toàn bộ nhà ở cho người dân trước tháng 9/2025.

Nhân dịp này, Quân khu 2 phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên trao tặng 30 suất quà cho người dân tại các xã bị thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất.

Trận mưa lũ xảy ra từ đêm 31/7 đến rạng sáng 1/8 tại tỉnh Điện Biên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Ước tính, tổng thiệt hại là khoảng 700 tỷ đồng./.

