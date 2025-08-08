Điện Biên: Dọn bùn đất tại các trường học sau mưa lũ, sẵn sàng đón năm học mới

Sau trận lũ quét, sạt lở đất cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám, nhiều điểm trường, trường học ở các xã Xa Dung, Mường Luân và Na Son (tỉnh Điện Biên) bị hư hỏng nặng, nhiều phòng học ngập chìm trong bùn đất.

Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai để đón học sinh năm học mới, những ngày này, hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ công an, quân đội phối hợp với các nhà trường, phụ huynh học sinh tập trung dọn dẹp, vệ sinh trường lớp, trang thiết bị dạy học...

Tại điểm trường Trường Mầm non Phì Nhừ A, xã Xa Dung, những trận mưa lớn kéo dài dồn dập vào những ngày cuối tháng Bảy, đầu tháng Tám vừa qua gây sạt lở taluy dương, hàng trăm m3 bùn đất tràn xuống, bao phủ toàn bộ sân và khuôn viên điểm trường này.

Thiên tai biến điểm trường trở nên hoang tàn, ngổn ngang bùn đất, bao phủ từ những chiếc xích đu, cầu trượt tại khu vui chơi ngoài sân của học sinh. Những bức tranh sinh động các cô vẽ trên tường, phòng học cũng bị bùn đất phủ kín.

Lượng đất bùn lớn không chỉ gây khó khăn cho nhà trường trong việc vệ sinh trường, lớp mà còn ảnh hưởng rất lớn đến công tác chuẩn bị cho năm học mới đang đến gần.

Cô giáo Vương Thị Thiệu, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Phì Nhừ, cho biết ngay khi thời tiết thuận lợi, với sự đồng hành, giúp đỡ của hàng chục cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên, cùng toàn bộ giáo viên nhà trường nhanh chóng dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét, hót toàn bộ bùn đất tràn xuống sân và khuôn viên của điểm trường.

Mặc dù công việc nặng nhọc nhưng với quyết tâm cao, sự đồng lòng của các lực lượng vũ trang góp sức cùng thầy cô trong nhiều ngày, đến nay, điểm trường trở nên sạch sẽ, ngăn nắp hơn.

Xúc động trước tình cảm của các chiến sỹ, cô Vương Thị Thiệu chia sẻ dù thiên tai gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất và làm gián đoạn công tác chuẩn bị cho năm học mới tại điểm Trường Mầm non Phì Nhừ A nhưng bằng tinh thần đoàn kết và sự chung tay của cộng đồng, mọi khó khăn đang được khắc phục.

Việc làm kịp thời, đầy trách nhiệm của các lực lượng vũ trang không chỉ góp phần khôi phục lại môi trường học tập mà còn tiếp thêm niềm tin, hy vọng cho cô và trò trước thềm năm học mới.

Lực lượng quân đội giúp đỡ khắc phục hậu quả mưa lũ tại điểm trường Mầm non Phì Nhừ A, xã Xa Dung (tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Mưa lũ khiến điểm trường Pá Vạt 1, Trường Mầm non Pá Vạt, xã Mường Luân, bị hư hỏng nghiêm trọng. Nhiều ngày sau trận lũ dữ đi qua, mặc dù được các cán bộ chiến sỹ công an, quân đội cùng toàn bộ giáo viên nhà trường nỗ lực dọn dẹp nhưng điểm trường vẫn còn ngổn ngang bùn đất.

Chứng kiến điểm trường hoang tàn, đổ nát, ngập sâu trong bùn đất, cô giáo Mùi Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Pá Vạt không kìm được nước mắt.

Nhiều trang thiết bị dạy học của nhà trường tất cả đều bị vùi lấp trong bùn đất. Tường rào khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh của điểm trường cũng bị mưa lũ làm đổ sập hoàn toàn. Nhiều phòng học chính của điểm trường bị sụt lún nghiêm trọng, nền nhà bị nứt toác, không còn đảm bảo an toàn cho việc dạy và học."

Điểm trường Pá Vạt 1 là nơi học tập của 63 học sinh, đa số các cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra, hiện trường tạm thời ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho cô và trò.

Cô giáo Bùi Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Pá Vạt, chia sẻ: “Còn chưa đầy một tháng nữa là bước vào năm học mới, tuy nhiên, hiện tại cơ sở vật chất của điểm trường đang bị hư hỏng nặng nề. Rất mong các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ để nhà trường ưu tiên khắc phục hạng mục quan trọng kịp đón học sinh trở lại trường đúng dịp năm học mới."

Trước mắt, nhà trường cùng phụ huynh và một số lực lượng tại chỗ đang nỗ lực dọn dẹp, vệ sinh môi trường, lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập của học sinh.

Do nguồn lực có hạn, việc sửa chữa, xây dựng lại cơ sở vật chất và bổ sung trang thiết bị học tập của nhà trường, rất cần sự hỗ trợ từ bên ngoài, cô Huyền cho biết thêm.

Cô giáo điểm trường Pá Vạt 1, Trường Mầm non Pá Vạt, xã Mường Luân (tỉnh Điện Biên) vệ sinh môi trường, bàn ghế sau mưa lũ. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Theo thống kê, trận mưa lũ vừa qua đã làm 6 điểm trường, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở trên địa bàn các xã Xa Dung, Mường Luân và Na Son bị hư hỏng nặng nề, trong đó nhiều phòng học bị phá hủy hoàn toàn. Cùng với thiệt hại về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bị tàn phá, mưa lũ còn làm 7 học sinh ở hai xã Xa Dung và Tìa Dình thiệt mạng.

Trước những thiệt hại nặng nề về người và của, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Hoàng Tuyết Ban cho biết nhằm chia sẻ nỗi đau, động viên thân nhân những học sinh xấu số, hiện ngành giáo dục phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả nhằm sớm đưa học sinh tựu trường trong năm học mới. Bên cạnh đó, ngành tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có học sinh tử vong với số tiền 10 triệu đồng.

Để sớm ổn định trường lớp, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị dạy học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên kiến nghị Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh, quan tâm hỗ trợ nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, bổ sung nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương và chính sách an sinh xã hội để địa phương có điều kiện khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định điều kiện dạy và học cho các trường bị thiệt hại do mưa lũ.

Ngành kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt cho các trường bị ảnh hưởng nặng nề, đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Bên cạnh đó, Sở kiến nghị cấp kinh phí để sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị hư hỏng, sập và bị cuốn trôi đảm tốt nhất điều kiện sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026./.

