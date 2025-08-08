Khám, phát thuốc cho nhân dân vùng bị mưa lũ, ngập lụt tại Sơn La

Ngày 8/8, Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La phối hợp với đoàn cán bộ, bác sĩ của Sở Y tế tỉnh tổ chức khám và cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho người dân các xã Sông Mã, Chiềng Khoong, cùng một số cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, nhân viên vệ sinh môi trường mắc các bệnh ngoài da thông thường khi tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất.

Bác sỹ Hà Văn Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã tập trung khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho các trường hợp mắc bệnh da liễu, nước ăn chân sau khi bị ngập lụt.

Quá trình thực hiện, các y, bác sỹ cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp chăm sóc sức khỏe, phòng chống các bệnh thường gặp như đau mắt đỏ, nước ăn chân, bệnh ngoài da… nhằm giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất.

Tại chương trình, hơn 260 người dân thuộc các xã Sông Mã, Chiềng Khoong đã được khám, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh thường gặp trong và sau mưa lũ như bệnh ngoài da, đau mắt đỏ, cảm cúm, bệnh đường ruột…

Ngoài ra, các y, bác sỹ còn phát thuốc miễn phí, phát tờ rơi tuyên truyền về cách phòng tránh, nhận biết và vệ sinh phòng bệnh, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, ngăn ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh tại khu dân cư sau mưa lũ, ngập lụt.

Bà Lò Thị Banh, bản Nang Cầu, xã Sông Mã chia sẻ: Bà bị mắc bệnh da liễu nhiều năm nay. Được các bác sỹ khám và phát thuốc miễn phí, bà rất phấn khởi và mong bệnh tình sẽ thuyên giảm.

Anh Thào Lạ Lị, Tổ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ khu vực Sông Mã (Công an tỉnh Sơn La), cho biết trong thời gian mưa lũ, anh tham gia hỗ trợ người dân và tìm kiếm người bị nạn, thường xuyên phải tiếp xúc với nước bẩn nên bị ngứa khắp người. Anh hy vọng sẽ khỏi bệnh sau vài ngày được khám và kê thuốc điều trị.

Trong đợt mưa lũ vừa qua, tại các xã Sông Mã, Chiềng Khoong, Mường Lầm có hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp do ngập úng, sạt lở đất. Trong vùng lũ, bùn lầy khá nhiều, nhân dân thường xuyên đi lại, vận chuyển, vệ sinh đồ đạc trong gia đình nên dễ mắc, lây lan các bệnh ngoài da.

Sau khi hoàn thành khám và cấp thuốc cho người dân các xã Sông Mã, Chiềng Khoong, đoàn công tác sẽ tiếp tục đến xã Mường Lầm để khám, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 150 người dân vùng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở đất./.

