Nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở 7 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 15 giờ 30 đến 22 giờ 30 ngày 14/8, khu vực các tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục có mưa, với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 70mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường như: Trường Xuân; Đắk Song, Đơn Dương, Đức An, Hiệp Thạnh, Krông Nô, Lạc Dương, Nâm Nung, Bắc Gia Nghĩa, Cam Ly (thành phố Đà Lạt), Lâm Viên, Lang Biang, Xuân Hương (thành phố Đà Lạt); Quảng Hòa, Quảng Phú, Quảng Sơn, Tà Đùng, Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng); A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 5 (tỉnh Thừa Thiên Huế); Avương, Bến Giằng, Bến Hiên, Đông Giang, Phước Chánh, Phước Hiệp, Quế Phước, Sông Kôn, Trà Đốc, Trà Leng (thành phố Đà Nẵng); Ba Tô, Đăk Kôi, Đăk Pék, Đăk Plô, Ia Chim, Ia Đal, Ia Tơi, Măng Đen, Mô Rai, Sơn Kỳ, Xốp (tỉnh Quảng Ngãi); Ayun, Đak Pơ, Hra, Kim Sơn, Kông Bơ La, Lơ Pang, Mang Yang, Tơ Tung, Vĩnh Thịnh (tỉnh Gia Lai); Anh Dũng, Bác Ái, Bác Ái Đông, Bắc Khánh Vĩnh, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 14/8, khu vực các tỉnh, thành phố như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa cụ thể gồm: Hương Nguyên (Huế) 41,8mm; xã Prao (Đông Giang, thành phố Đà Nẵng) 32mm; Ya Xiêr 1 (tỉnh Quảng Ngãi) 39,8mm; Kon Plông (tỉnh Quảng Ngãi) 37,8mm; hồ Hội Khánh (tỉnh Gia Lai) 31,6mm; Ma Nới 3 (tỉnh Khánh Hòa) 38,8mm.

Từ 12 giờ đến 14 giờ cùng ngày, khu vực tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm đáng chú ý như: khu Bảo tồn Nam Nung 67,2mm; Nâm NJang 64,8mm.

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại các tỉnh nêu trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm gián đoạn lưu thông phương tiện, phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống kinh tế-xã hội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1.

Cơ quan khí tượng thủy văn khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi các thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn, cũng như qua các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực.

Đồng thời, nên cập nhật thông tin mới nhất qua các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống để chủ động ứng phó.

Các cơ quan chức năng địa phương cần rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, các vị trí xung yếu để kịp thời có biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Theo hướng dẫn của Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), các địa phương chịu ảnh hưởng cần theo dõi sát sao diễn biến mưa lớn, lũ, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin cần được truyền đạt kịp thời, đầy đủ đến chính quyền và người dân để chủ động ứng phó.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích để kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp để chủ động di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Đồng thời, cần bố trí lực lượng kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo ở những khu vực nguy hiểm như ngầm tràn, đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết.

Ngoài ra, cần chủ động chuẩn bị vật tư, phương tiện và nhân lực để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là trên các tuyến đường huyết mạch trong trường hợp mưa lớn kéo dài xảy ra./.

Lâm Đồng: Mưa lớn liên tục gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng Mưa lớn và gió lốc đã gây ra thiệt hại về tài sản và cây trồng tại một số địa phương trên địa bàn. Cụ thể, mưa lớn trong chiều 12/8 đã khiến 2 người thiệt mạng tại phường Xuân Trường-Đà Lạt do sạt lở.