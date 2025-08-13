Lâm Đồng: Mưa lớn liên tục gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng

Chiều 13/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có báo cáo ảnh hưởng của các đợt mưa to, rất to kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh gây thiệt hại nặng về người và tài sản trên địa bàn trong những ngày qua.

Theo báo cáo của Sở này, từ ngày 8-13/8, lượng mưa đo được tại một số khu vực tại Lâm Đồng rất lớn như: Đạ Huoai 2 179mm, Quảng Tín 171,4mm, Quảng Tân 118,8mm, Đạ Tẻh 2 117,8mm, Nâm Nung 70,2mm, phường Xuân Trường – Đà Lạt 70mm…

Mưa lớn và gió lốc đã gây ra thiệt hại về tài sản và cây trồng tại một số địa phương trên địa bàn. Cụ thể, mưa lớn trong chiều 12/8 đã khiến 2 người thiệt mạng tại phường Xuân Trường-Đà Lạt do sạt lở.

Mưa lớn cũng gây nhiều thiệt hại về nhà ở, tài sản, cây trồng, hoa màu, chăn nuôi của người dân, ước tính sơ bộ khoảng 3,5 tỷ đồng.

Trong đó, tại xã Tánh Linh có 34 căn nhà bị tốc mái ước thiệt hại 1 tỷ đồng; phường Bắc Gia Nghĩa có 3 căn nhà bị tốc mái, 3 xe ô tô bị hư hỏng nặng do cây xanh bật gốc đè trúng và một số cổng chào, biển hiệu bị hư hỏng, ước thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng; xã Đạ Tẻh 2 có 4 căn nhà của người dân bị tốc mái; xã Đức Trọng có 1 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Mưa lũ cũng khiến hàng chục hecta cây trồng các loại (sầu riêng, lúa, bắp, rau màu) tại các xã tà Hine, Nam Thành, Đạ Tẻh 2 và phường Đồng Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa bị ngập, ngã đổ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, một số công trình hạ tầng giao thông, đường giao thông cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn như: Trường Tiểu học Lạc Tánh 1 (Xã Tánh Linh) bị sập tường rào; sạt lở 4 điểm đèo Tà Pứa (xã Nam Thành) với chiều dài khoảng 10 m; hàng chục cây xanh đô thị tại phường Bắc Gia Nghĩa và Nam Gia Nghĩa bị gãy đổ, bật gốc…

Trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, báo cáo thiệt hại cụ thể để có phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời, tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24h, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến thời tiết trong khu vực, chủ động thông báo, cảnh báo kịp đến chính quyền địa phương và người dân để phòng, tránh thiệt hại có thể xảy ra; kịp thời tổng hợp tình hình ảnh hưởng, thiệt hại và đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong công tác phòng, tránh và khắc phục hậu quả thiên tai./.

Đà Lạt: Mưa lớn gây sạt lở kè khiến 2 du khách đang uống càphê tử vong Khoảng 16 giờ 30, hai du khách đang uống càphê đã bị bờ taluy và bùn đất đè lên khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng cũng không qua khỏi.