Lũ quét tại xã Đạ Huoai 3, hàng trăm người xuyên đêm khắc phục hậu quả

Trong đêm 12 rạng ngày 13/8, mưa lớn kéo dài gây lũ quét xảy ra bất ngờ khiến hàng chục hộ dân thuộc xã Đạ Huoai 3 (huyện Đạ Huoai cũ, tỉnh Lâm Đồng) không kịp trở tay, nhiều tài sản bị cuốn trôi, một số nhà cửa bị hư hỏng.

Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 3 đã kịp thời huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc nhiều lực lượng xuyên đêm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 12/8 trên địa bàn xã Đạ Huoai 3, đặc biệt là khu vực rừng núi Đá Bàn và đèo Tà Pứa xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Đến khoảng 2 giờ 15 phút rạng sáng 13/8, nước từ thượng nguồn đổ về gây ra lũ quét bất ngờ khiến người dân không kịp trở tay.

Hàng chục hộ dân có nhà cửa dọc theo suối Đá Bàn, sông Đạ Huoai và Tỉnh lộ 713 thuộc các thôn 1, 7 và 8 (xã Đạ Huoai 3) bị nước lũ tràn vào nhà.

Trên Tỉnh lộ 713 và một số tuyến đường dân sinh khu vực 3 thôn nói trên, nước lũ chảy xiết dâng cao hơn 1 mét, khiến nhiều tài sản, vật dụng sinh hoạt, nông cụ, máy móc sản xuất nông nghiệp của bà con bị nước cuốn trôi mất tích gây thiệt hại khá nặng.

Đặc biệt, một số nhà dân tại Thôn 8 bị nước lũ làm nứt, sập tường khiến bùn đất tràn vào nhà.

Nước lũ dâng cao tới 1m tại một số khu dân cư tại xã Đạ Huoai 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Còn tại Thôn 1, mưa lớn, lũ quét đã khiến 1 quả đồi trồng sầu riêng nứt thành rãnh sâu, khiến bùn đất chảy tràn vào nhà của 3 hộ dân ở dưới chân đồi.

Nguy cơ sạt lở tại quả đồi này rất cao, có thể gây nguy hiểm cho an toàn các hộ dân phía dưới.

Hiện tại, xã Đạ Huoai 3 đang khảo sát để di dời 3 hộ dân đến nơi an toàn. Cùng với đó, lũ quét đã làm hơn 100m trên Tỉnh lộ 713 (đường đi tỉnh Bình Thuận cũ) và một số tuyến đường liên thôn cũng bị sạt lở, xói mòn hư hỏng nghiêm trọng; lũ quét cũng đã khiến ít nhất 2 cầu treo dân sinh bị nước cuốn trôi.

Ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 3 cho biết ngay trong đêm 12/8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã kịp thời có mặt huy động các lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Sau khi tiếp nhận tin báo, xã đã huy động gần 300 người thuộc nhiều lực lượng như cán bộ, công chức, viên chức, công an, dân quân, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trận lũ quét.

Ngoài ra còn có hơn 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Công binh 37 (Quân Khu 7) đóng chân trên địa bàn cũng đã kịp thời phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra.

Nước lũ dâng cao trong đêm tại đường vào khu dân cư ở xã Đạ Huoai 3. (Ảnh: TTXVN phát)

Các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, tìm kiếm tài sản, máy móc sản xuất nông nghiệp bị nước lũ cuốn trôi; đồng thời, khảo sát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Theo ông Nguyễn Văn Trinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạ Huoai 3, cho đến sáng ngày 13/8, các lực lượng quân đội, công an, dân quân, cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên địa phương vẫn đang nỗ lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do trận lũ quét gây ra rạng sáng cùng ngày.

Hiện trường cho thấy trận lũ quét gây thiệt hại rất lớn đối với tài sản, cây trồng của người dân. Rất may, trận lũ quét không gây thiệt hại về người.

Cùng với việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, xã Đạ Huoai 3 đang tập trung thống kê các thiệt hại do trận lũ quét gây ra để kịp thời có phương án hỗ trợ cho người dân sớm ổn định cuộc sống…/.

